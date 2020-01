Jari-Matti Latvalan paluuyritys rallin MM-sarjaan maksaa hurjia summia – ”Älä Jari-Matti laita kaikkia rahojasi siihen”

Jari-Matti Latvalan mukaan hänen pitää pistää pöytään 200 000–300 000 euroa yhden MM-rallin ajamiseen.

Jari-Matti Latvala ei enää viime kauden jälkeen saanut napattua tehdastallipaikkaa rallin MM-sarjasta. Hän ei aio kuitenkaan missään tapauksessa lyödä ajohanskoja tiskiin ja lopettaa uraansa.

Latvala, 34, on kertonut ajavansa tänä vuonna ainakin Ruotsin ja Suomen MM-rallit. Hänen suunnitelmissaan on kaasutella yhteensä 2–4 MM-rallia tällä kaudella. Ajokkina hänellä nähdään Tommi Mäkisen tallista vuokrattu Toyotan WRC-auto.

Yksityiskuljettajana hän pyrkii antamaan näyttöjä tallipomoille päästäkseen tehdastallin leipiin jälleen kaudella 2021.

Ruotsin ja Suomen MM-rallien lisäksi todennäköisimmiltä vaihtoehdolta Latvalalle vaikuttaa tällä erää Italian MM-osakilpailu Sardiniassa kesäkuun alussa. Latvala voitti Sardiniassa vuonna 2009.

– Helmikuussa ajettavan Ruotsin ja elokuussa järjestettävän Suomen MM-rallien väliin olisi saatava ralli. Kaukokisoihin kuten Meksikoon ja Argentiinaan en lähde. Sardinia on sellainen, jossa haluaisin ajaa. Johdin sitä kisaa viime vuonna ennen kaatoani, Latvala tuumaa.

Latvalan mukaan yhteen MM-ralliin osallistuminen WRC-autolla maksaa kaikkine oheispalveluineen, majoituksineen ja testeineen noin 200 000–300 000 euroa.

Rahoituksen ajamiseen Latvala aikoo kerätä pääosin sponsoreilta. Hän paljastaa Ilta-Sanomille panevansa rahaa projektiin myös omasta pussistaan.

– On todella vaikea saada irti tuollaisia rahoja sponsoreilta. Minulla on hyvät sponssit, mutta vähän laitan itsekin. Se on tehtävä, jos haluan vielä sen kortin katsoa, että 2021 pääsen vielä ammattilaiseksi, urallaan 18 MM-osakilpailua voittanut Latvala toteaa.

Latvalan ja kokeneen managerin Timo Jouhkin pitkä ja hedelmällinen yhteistyö päättyi vuodenvaihteessa. Kaksikon tiet erosivat, kun Latvala ei pystynyt enää nappaamaan tehdastallipaikkaa MM-sarjasta.

Latvala kertoo, että hänellä on edelleen hyvät välit Jouhkiin.

– Timo sanoi minulle hyvin, että älä Jari-Matti kaikkia rahojasi laita ajamiseen. Siinä ei ole mitään järkeä.

– Sen takia tämän vuoden ajo-ohjelmani MM-sarjassa jääkin näillä näkymin muutamaan kilpailuun, Latvala sanoo.

Jari-Matti Latvala vuokraa ralliauton entiseltä tallipäälliköltään Tommi Mäkiseltä.

Latvala ajoi viime vuodet Tommi Mäkisen johtamassa Toyotan tehdastallissa, muttei saanut enää jatkosopimusta kuluvaksi vuodeksi. Latvala on silti sopinut ajavansa yksityiskuljettajana Mäkisen Toyotalla.

Antaako Mäkinen sinulle alennusta?

– Sanotaan näin, että sieltä tulee apuja – juurikin noihin testiasioihin liittyen. Sopimus on reilu, Latvala kertoo.