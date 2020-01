Kalle Rovanperän ensimmäisellä WRC-kisalla on selkeä tarkoitus – ”Sen takia ollaan täällä ajamassa”

Kalle Rovanperällä on selvät sävelet Arctic Lapland Rallyyn. Päätarkoitus on saada testikilometrejä MM-rallikautta varten.

Ensimmäisen WRC-rallinsa Arctic Lapland Rallyssa eli tuttavallisesti perinteikkäässä Tunturirallissa ajava Kalle Rovanperä, 19, lähtee kisaan selkein suunnitelmin.

Kilpailu toimi Rovanperälle ennen kaikkea testinä ensi viikolla alkavaa MM-kautta varten.

– Reitti näytti tosi hienolta. On mukava lähteä ajamaan, ja tämä on hyvää treeniä Ruotsia varten, Rovanperä sanoi viitaten MM-rallikauden toiseen osakilpailuun.

– Testiä WRC-autolla on ajettuna noin 400–500 kilometriä eli vielä kauheasti. Saisi olla enemmän. Sen takia ollaan täällä ajamassa, sillä ero R5- ja WRC-autojen välillä on aika iso ero. Voimaa on totta kai enemmän, mutta lisäksi aerodynamiikka ja tekniikka muuttuvat. Mutkanopeudet kasvavat, ja siinä minulla on ollut isoin opettelu, Rovanperä selvitti.

Kilpailu on siis ensisijaisesti Rovanperälle testiä, mutta kun vauhti on veressä, kisaan on toinenkin suunnitelma.

– Totta kai tavoitteena on aina ajaa kovaa. Viikonlopun edetessä vauhti toivottavasti kasvaa aika paljon. Tarkoitus on nautiskella ja ajaa.

Rovanperän ajatukset ja keskittyminen ovat pitkälti jo ensi viikossa ja Monte Carlon vaikeassa MM-avauksessa.

– Sitten pitää suoriutua paineen alla. Niiden kisojen ajaminen on aika eri asia, varsinkin nyt isolla autolla.

Napapiirillä lähtöviivalla on myös F1-tähti Valtteri Bottas, jonka kanssa Rovanperä tapasi ensi kerran kesällä 2018 Tikkakoskella Ilmavoimien 100-vuotisjuhlanäytöksessä.

– Olemme jonkin verran jutelleet eri viestintävälineiden kautta. Seuraan formuloita, ja nyt kun ajamme peräkkäin niin varmaan tulee juteltua kisan edetessä, Rovanperä kertoi IS:lle väleistään Mercedeksen F1-kuskiin, joka kisaa Lapissa Citroenin vanhalla WRC-tykillä.