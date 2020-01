Tästä se lähtee! Kalle Rovanperä debytoi WRC-autolla – Valtteri Bottas antoi tärkeän muistutuksen 19-vuotiaasta suomalaistähdestä

Kalle Rovanperä lähtee maltillisesti ensimmäiseen kisaansa WRC-autolla.

Se on viimein käsillä. Kalle Rovanperän, 19 vuotta, ensimmäinen kilpailu WRC-tykillä.

Artic Lapland Rallyssa eli klassisessa Tunturirallissa Rovanperällä on allaan Toyotan täysverinen Yaris WRC -auto, jolla hän kisaa tänä vuonna myös MM-sarjassa.

Suomalainen rallikansa on odottanut tätä pitkään. Teinisensaatiot eivät sinänsä ole poikkeus urheilussa, mutta Rovanperä tuli tunnetuksi jo ennen teinivuosiaan, kun entisen rallitähden Harri Rovanperän pojan ajovideot levisivät netissä.

Varhaisimmissa Kalle Rovanperä oli vain 8-vuotias.

Edellisestä sinivalkoisesta MM-tittelistä eli Marcus Grönholmin vuoden 2002 voitosta tulee täyteen jo 18 vuotta. Grönholm haki kolmatta maailmanmestaruuttaan vuoteen 2007 asti, ja kun esimerkiksi Mikko Hirvonen ja Jari-Matti Latvalakaan eivät ole onnistuneet, rallikansan odotukset Rovanperää kohtaan ovat vuosi vuodelta kasvaneet.

Rovanperästä on odotettu sinivalkoisen rallikunnian palauttajaa ja pelastajaa, joka lopettaa Suomen historiallisen pitkän kuivan kauden MM-sarjassa.

Nyt käsillä on tietysti vasta hänen ensimmäinen rallinsa WRC-autolla, ja jo kuopatun WRC 2 Pro -luokan mestaruuden viime kaudella voittanut Rovanperä lähtee pohjoisen lumisille teille maltillisesti joskin intoa täynnä.

– Hyvillä fiiliksillä lähden kilpailuun, sillä kyseessä kuitenkin on legendaarinen Tunturiralli, joka on nyt hienoa ajaa ensimmäistä kertaa, vieläpä makeissa talvioloissa, Rovanperä ennakoi.

– Alussa varmaan lähden vähän varovaisemmin, koska ei ole kamalasti kilometrejä alla WRC-autolla, mutta veikkaan, että kyyti nousee kisan aikana koko ajan, kunhan auto tulee tutummaksi. Toivottavasti painellaan täysillä ainakin jossain vaiheessa.

Rovanperä ei SM-kauden avauksessa aja SM-pisteistä WRC-autollaan, mutta toinenkin luokan kuljettaja on lähtöviivalla. Hän on F1-tähti Valtteri Bottas.

– Valtterihan on ajanut testiä vuoden aikana jonkun verran, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka kovaa hän ajaa. Toivottavasti pärjään hänelle, Rovanperä heitti.

On tietysti selvää, että Bottaksella ei pitäisi olla asiaa Rovanperän kyytiin. Hän kilpailee vanhemmalla kalustolla, mutta ennen kaikkea toinen on rallikuski ja toinen on F1-kuski.

Kalle Rovanperä ja Valtteri Bottas tapasivat toisensa ensi kertaa Tikkakoskella kesällä 2018.

Bottas ja Rovanperä tutustuivat kesällä 2018 ilmavoimien 100-vuotisjuhlanäytöksessä, jossa lentävät suomalaiset pääsivät Hawk-hävittäjien ohjaksiin.

– Olen seurannut sivusilmällä Kallen uraa. Viime kaudella seurasin rallin MM-sarjaa vähän enemmän ja siinä sivussa näkyivät tietysti myös WRC2-autot, Bottas kertoi Ilta-Sanomille.

– Tosi siistiä, että hän sai noinkin nuorena tilaisuuden WRC:hen. Toivon vain, että Kalle itse, Suomen media ja muut antavat hänelle aikaa. Nyt alkaa vasta ensimmäinen vuosi. Hänellä on niin paljon vuosia edessään ja aikaa kehittyä, että heti ei tarvitse olla voittamassa kisoja, Bottas muistutti.

Bottaksen Citroën DS3 WRC -auton numero on F1-radoilta tuttu 77, jonka Bottas valitsi aikanaan kilpailunumerokseen.

Rovanperän autoa komistaa kenties enteilevästi numero 1.

Rallin MM-sarja otti alkavalle kaudelle käyttöön saman systeemin kuin formula ykkösissä, eli kuskit saivat päättää omat kilpailunumeronsa. Monte Carlossa Rovanperällä nähdään uusi numero, ratamoottoripyöräilijä Nicky Haydenin moottoriurheilussa tunnetuksi tekemä ja nyt Rovanperän valitsema 69. Se on toki tuttu numero myös muista yhteyksistä.

– Se näyttää hyvältä, Rovanperä perusteli numerovalintaansa Instagramissa.