Kommentti: Esapekka Lappi joutuu tiukkaan paikkaan rallin MM-sarjassa – ura ei kestä tappiota suomalaiselle tallikaverille

WRC-sarjaan sopimuksen saaneesta Esapekka Lapista ja Teemu Sunisesta tulee tiukka taistelupari M-Sportilla, kirjoittaa Ilta-Sanomien autourheilutoimittaja Janne Aittoniemi.

Citroënin WRC-tallin lakkautus oli merkittävä takaisku rallin MM-sarjalle, mutta kaudesta 2020 voi silti tulla hyvinkin mielenkiintoinen.

Vain seitsemän kuljettajaa ajaa täyden MM-sarjan WRC-autoilla. Heidän joukossaan on kolme suomalaista: Kalle Rovanperä, Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.

Lapin siirtyminen Sunisen tallikaveriksi M-Sportille on jo pitkään ollut julkaisemista vaille varma diili. Lopullinen vahvistus tuli torstaina.

Sopimus M-Sportin kanssa tarjoaa Lapille mahdollisuuden kääntää ura uuteen nousuun.

Viime kaudella Lappi ajoi Citroënilla ja onnistui hyvin kolmessa MM-rallissa. Pieksämäkeläinen ylsi toiseksi Ruotsissa, Suomessa ja Turkissa. Muut kilpailut sujuivat häneltä enemmän tai vähemmän heikosti. Lapin pistekeskiarvo (6,38) jäi huonommaksi kuin kenelläkään muulla vähintään kuusi MM-rallia ajaneella WRC-kuskilla.

Yllättävä loikkaus Toyotalta Citroënille kauden 2018 jälkeen oli Lapilta suurta riskinottoa. Jo ennen viime kautta oli nähtävissä, ettei Citroënia todennäköisesti enää kiinnosta jatkaa MM-ralleissa sen jälkeen, kun Sebastien Ogier lähtee ranskalaistallista. Yhteistyö tosin päättyi jo vuotta aiemmin kuin alun perin suunniteltiin.

M-Sportin pomo Malcolm Wilson näkee, että Lapissa on yhä potentiaalia paljon parempiinkin suorituksiin kuin häneltä on nähty sen jälkeen, kun hän onnistui voittamaan Suomen MM-rallin Toyotalla heinäkuussa 2017.

Lappi täyttää parin viikon kuluttua 29 vuotta, Suninen puolestaan helmikuun alussa 26 vuotta. Molemmat ovat startanneet jo yli 50 MM-ralliin ja päässeet kilpailemaan WRC-autoilla kaudesta 2017 eteenpäin.

Siinä on hyvin mielenkiintoinen taistelupari. Kumpi saa yliotteen? Molemmat ovat urallaan sellaisessa tilanteessa, ettei oikein olisi varaa alkaa hävitä tallikaverina olevalle maanmiehelle.

Myös Suninen tarvitsee edelleen enemmän tasaisuutta suorituksiinsa. Sunisella lähtökohdat uuteen kauteen ovat paremmat kuin Lapilla, koska hän tuntee tallin ja auton erittäin hyvin. Hän on ajanut jo kolme kautta M-Sportin Fordeilla. Voisi kuitenkin olettaa, että WRC-Fiesta on Lapille helpompi ajettava kuin Citroën C3 WRC.

Lapille ja Suniselle avautuu mahdollisuuksia taistella palkintosijoista, mutta mestarikandidaatteja ovat jälleen Ogier, Ott Tänak ja Thierry Neuville.

Jotkut saattavat kysyä, miksi Wilson valitsi Lapin eikä esimerkiksi Jari-Matti Latvalaa.

Wilson ei ole enää pitkään aikaan ollut kiinnostunut Latvalasta, joka lähti M-Sportilta kauden 2012 jälkeen. Ogierin saaminen kahdeksi kaudeksi oli Wilsonilta loistava saavutus, mutta muuten hän on pyrkinyt viime vuosina sopimuksiin nuorehkojen lahjakkuuksien ja myös selkeiden maksukuskien kanssa.

Wilson on hakenut sopimuksia, joista hän on voinut hyötyä vielä senkin jälkeen, kun kuljettaja on lähtenyt M-Sportilta. Rallipiireissä monet ovat melko varmoja, että Wilson sai osuuden niistä palkkarahoista, mitä Toyota maksoi Tänakille. Nyt Tommi Mäkisen johtamassa tallissa on toinen M-Sportin kasvatti, Elfyn Evans.

Latvala ei enää tosissaan edes tavoitellut paluuta M-Sportille. Näillä näkymin hän pystyy vuokraamaan Toyotan WRC-auton ainakin Ruotsin, Italian ja Suomen MM-ralleihin.

Pysyminen Toyotan leirissä on Latvalalle kiinnostavampaa myös siksi, että sieltä voi löytyä töitä vielä myös ajajauran jälkeen.