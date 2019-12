Tommi Mäkinen yrittää pitää kiinni uudesta tähtikuskistaan – ”Hän ei ole tehnyt siitä vielä päätöstä”

Viikkoa ennen joulua 36 vuotta täyttävä Ogier sai purettua sopimuksensa Citroënin kanssa. Nyt ranskalaisella rallitähdellä on yksivuotinen sopimus Toyotan kanssa.

– Se on meistä kiinni, että miten me onnistutaan ensi vuonna. Jos onnistumme pitämään hänet tyytyväisenä, niin jatkaminen on varmasti mahdollista. Hän itsekään ei ole tehnyt siitä vielä päätöstä, Mäkinen kertoi Ilta-Sanomille.