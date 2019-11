Jari-Matti Latvalan entinen tallikaveri Mikko Hirvonen puolustaa paljon parjattua rallikuskia: ”Suurin osa ihmisistä ei mieti”

Ralli

Rallin MM-sarjassa on eletty viime aikoina melkoista vuoristorataa.Toyotalla uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden voittanut Ott Tänak https://www.is.fi/haku/?query=ott+tanak yllätti lajin seuraajat täysin siirtymällä ensi kaudeksi Hyundaille. Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=tommi+makinen ei jäänyt toimettomaksi, vaan haali Tänakin tilalle kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin https://www.is.fi/haku/?query=sebastien+ogierin Ranskalainen Ogier hyppäsi Mäkisen tiimiin Citroënilta, joka päätti lopettaa samalla toimintansa MM-sarjassa. Tallin mukaan jatkamisessa ei ollut järkeä, koska toista mestaruustason kuljettajaa ei ollut enää saatavilla. Näin ollen muun muassa Esapekka Lappi https://www.is.fi/haku/?query=esapekka+lappi jäi tyhjän päälle.Vuosina 2002–2014 MM-sarjaa ajanut Mikko Hirvonen https://www.is.fi/haku/?query=mikko+hirvonen on seurannut lajimaailman tapahtumia mielenkiinnolla. Hirvosen, 39, mukaan sarjassa eletään parhaillaan vaikeita aikoja.– Volkkari nykäisi muutama vuosi sitten töpselin kerralla seinästä, tosin eri syistä. Nykyään tuntuu, että tiimeiltä tulee vielä enemmän radikaaleja päätöksiä. Peli on raakaa, Hirvonen sanoo viitaten Volkswagenin äkilliseen vetäytymiseen MM-sarjasta vuonna 2016.Moni kuljettaja jää nuolemaan uudessa tilanteessa näppejään. Yksi sopimustilannettaan jännittävä on Hirvosen entinen tallikaveri Jari-Matti Latvala https://www.is.fi/haku/?query=jari-matti+latvala , 34. Kaksikko ajoi MM-sarjaa Fordilla vuosina 2007–2011.Latvala on ajanut kolme viime kautta Toyotan riveissä. Kuluva vuosi oli suomalaiskuskille erittäin raskas. Otsikoissa ovat olleet niin Latvalan ajovirheet kuin ihmissuhdekuviot.Latvala oli MM-sarjassa lopulta seitsemäs. Parhaiksi tuloksiksi jäivät Suomen ja Saksan rallien kolmossijat.– Jari-Matin kaudessa oli hyvääkin, mutta siitä puuttui tasaisuutta. Tämä on ollut hänelle kaikin puolin vaikea vuosi, Hirvonen arvioi.Entisen ralliässän mukaan päättynyt kausi ei kerro kaikkea Latvalan taidoista. Hirvonen sanoo, että optimiolosuhteissa Latvala pystyy yhä olemaan nopea niin asvaltilla kuin soralla.– Jos tilanne rauhoittuisi ja Jari-Matti pystyisi keskittymään taas vain ajamiseen, uskoisin, että kaikki olisi selvää.

Koet siis, että Latvalan taso riittää yhä MM-sarjaan?





– Vauhdillisesti ehdottomasti. On hirveän tärkeää, että haluaa olla sarjassa ja ajaa rallia. Sitä halua Jari-Matilla riittää.– Tasaisuuden kanssa on aina ollut vähän hakemista, mutta varsinkin kakkoskuljettajana ja auton kehittäjänä Jari-Matti on mainio. Hänellä olisi varmasti edelleen annettavaa MM-sarjaan.Latvalan ympärillä on myrskynnyt jo pitkään. Ero kihlatun Maisa Torpan https://www.is.fi/haku/?query=maisa+torpan kanssa oli oma lukunsa, mutta sen lisäksi Latvala on saanut armotonta kritiikkiä ajosuorituksistaan.– Jari-Matti tarvitsee ympärilleen rauhan. Sitä nyt ei ole ollut pariin viime vuoteen. Elämässä on ollut kaikenlaista muuta, mutta sekin kuuluu tavallaan asiaan. Ne tilanteet pitää vain osata käsitellä, Hirvonen pohtii.Hirvonen kokee, että Latvala on osin takavuosina syntyneen maineensa vanki. Mielikuva onnettomuusalttiista kuskista edelleen vahva, vaikka räikeät ajovirheet ovat Hirvosen mukaan selvästi vähentyneet.– Nykypäivänä on helppoa leimata toinen sosiaalisessa mediassa. Suurin osa ihmisistä näkee vain tuloksen eikä mieti, mitä kaikkea on voinut tapahtua taustalla – vaikka testeissä tai siinä, miten tiimi kehittää autoaan. Lopulta vain hyvin pieni porukka tietää, missä oikeasti mennään, Hirvonen muistuttaa.– Jari-Matilla on ollut ongelmia, mutta oikein suuria ulosajoja on tullut paljon vähemmän. Hän on tehnyt suoritukseen vaikuttavia pieniä virheitä, mutta Toyotalla on ollut paljon teknisiä murheitakin.Latvalan tulevaisuus MM-kuvioissa on vielä auki. Hän on kertonut yrittävänsä ajaa ensi kaudella ainakin muutaman MM-osakilpailun.– On varmasti raastavaa, kun ei tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Mutta elämä jatkuu siitä huolimatta. On vain koetettava löytää ajopaikkoja muilla konsteilla ja yritettävä osoittaa, että on ansainnut paikan MM-tasolla, Hirvonen sanoo ja korostaa, ettei kannata vaipua toivottomuuteen.Ogier on esimerkiksi jo ilmoittanut, ettei jatka MM-sarjassa enää ensi kauden jälkeen.– Ei ole tietoa, jatkaako ( Sebastien https://www.is.fi/haku/?query=sebastien Loebkään https://www.is.fi/haku/?query=loebkaan vielä vuoden päästä. Tilanne voi olla silloin ihan toinen.

Uskotko, että Latvala nähdään vielä rallin MM-sarjassa?

– Tilanne ei ole helppo. Jos hän haluaa jatkaa sarjassa, hänen on pakko saada ajettua jotenkin pari kolme rallia. Tällä hetkellä on vaikea sanoa, vieläkö jostain löytyy paikka, jossa hän pystyisi ajamaan koko sarjan.