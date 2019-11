Ralli

Esapekka Lapilta lähtee auto alta – ikävä käänne rallin MM-sarjassa: ”Se on 99-prosenttisen varmaa”

Citroën on lähdössä rallin MM-sarjasta, ja se on erittäin ikävä uutinen myös tallin suomalaiskuljettajalle Esapekka Lapille.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy