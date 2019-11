Ott Tänäkin managerin väitetään saaneen rivon pilkkanimen Tommi Mäkisen tallissa – Mäkinen kommentoi: ”Voi olla, että...”

Ralli

Ott Tänäkin managerin väitetään saaneen rivon pilkkanimen Tommi Mäkisen tallissa – Mäkinen kommentoi: ”Voi oll

huippukuljettaja Markko Märtin https://www.is.fi/haku/?query=markko+martin on ollut jo pitkään maanmiehensä, rallin uuden maailmanmestarin Ott Tänakin https://www.is.fi/haku/?query=ott+tanakin neuvonantaja ja manageri. Tommi Mäkisen https://www.is.fi/haku/?query=tommi+makisen johtamassa Toyota-tallissa on huomattu, ettei Märtinin kanssa ole todellakaan helppo neuvotella.Tänak olisi halunnut jo kesän aikana tehdä jatkosopimuksen Toyotan kanssa, mutta Märtin oli sitä mieltä, että kannattaa vielä odotella.Lopulta virolaiskuljettaja teki yllättäen kaksivuotisen sopimuksen Hyundain kanssa.Toyotan WRC-tallin suomalaiset pilkkasivat Märtiniä nimellä ”iso v***u”, virolaislehti Eesti Ekspress kertoi.Ilta-Sanomat tavoitti tallipäällikön kommentoimaan asiaa.

Miten arvioit virolaisherran epävirallista titteliä? Onko hän ansainnut lempinimensä?

Tallipäällikkö