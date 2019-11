Ralli

Rallilegenda Markku Alén tyrmistyi Ott Tänakin tempusta Tommi Mäkiselle – ”Ei kai tuollaista vedätystä...”





”Se olisi iso lottovoitto”





Rallikauden tämän hetken kuumimmasta puheenaiheesta ei ole epäselvyyttä.Uransa ensimmäisen MM-tittelin hiljattain varmistanut Toyotan ykköstähti Ott Tänak https://www.is.fi/haku/?query=ott+tanak siirtyy ensi kaudeksi korealaistalli Hyundain riveihin.32-vuotiaan virolaiskuskin lähtö kilpailijan leiriin tuli shokkina paitsi Tommi Mäkisen https://www.is.fi/haku/?query=tommi+makisen johtamalle Toyotalle myös suurimmalle osalle rallimaailmasta. Aktiivisesti rallin MM-sarjan tapahtumia seuraava lajilegenda Markku Alén https://www.is.fi/haku/?query=markku+alen piti siirtoa isona yllätyksenä.– Toyota menettää tässä todella paljon. Ihmettelen myös Tänakia. Miksi hän lähtee voittajatiimistä? Tuo on kyllä kova uutinen, Alén sanoi Ilta-Sanomille.Alén on monen muun tavoin ihmeissään Tänakin toiminnasta. Virolaisella oli Toyotalla voittava auto ja selvä ykköskuskin asema.– Tämä ei ole mikään helppo paikka Toyotalle tai Tommille. Kaksi viime vuotta kaikki on tehty Tänakin eteen. Aika harvinaista, että moottoriurheilussa on tuollainen neuvottelukuvio, entinen huippukuski pohti.Toyotan tallipäällikkö Mäkinen ei ole salaillut, miten tärkeä Tänakin jatkosopimus olisi ollut. Toyotan muiden kuskien sopimusneuvottelut ovat olleet sivuosassa, kun talli on yrittänyt löytää keinoja saada ykköstähti jäämään.Tänak päätti kuitenkin toisin. Syitä lähtöpäätöksen taustalla on spekuloitu kiivaasti. Asiantuntijat ovat arvelleet syyn piilevän muun muassa henkilökemioissa ja Tänakin liian kovissa vaatimuksissa.Kokenut rallimanageri Timo Jouhki https://www.is.fi/haku/?query=timo+jouhki kritisoi aiemmin IS:lle virolaiskuskin ja tämän managerin Markko Märtinin https://www.is.fi/haku/?query=markko+martinin asennetta neuvotteluissa. IS:n tietojen mukaan kaksikko vaati asioita, joihin Mäkinen ei voinut suostua.– Se meni ihan pelleilyksi tuo Tänakin homma. Suoraan sanottuna se on ollut ihan käsittämätöntä, mitä siinä on touhuttu. Ei tuolla tavalla pidä toimia, Jouhki sanoi.Alén ei tiedä Tänakin ratkaisun taustoja, mutta pitää virolaiskuskin temppua erikoisena.– Ei kai tuollaista vedätystä... Tai onko se nyt vedätystä vai mitä. En minä ainakaan muista tällaista tilannetta. Toyota jatkaa täydellä ohjelmalla, ja äijällä olisi ollut ensi vuonnakin täysi suojelus päällä. Johtavat kuljettajat määräävät kuitenkin tiimin tahdin.Toyotalla 1990-luvun alussa pari vuotta ajanut Alén korostaa japanilaistallin tekevän työtä suurella sydämellä ja kunniahimolla.– Toyota tekee joko kaiken täysillä tai ei mitään. Ja nyt tuli tällainen menetys. Maailmanmestari ja vuosi loppumassa, kun pitäisi tehdä PR-työtä ja kaikkea. Sehän loppuu kuin linnun laulu ennen Australiaa.– Mutta elämä jatkuu, ei siinä mitään. Moottoriurheilu saa tästä hyvää tarinaa.Mäkisen on huhuttu kosiskelevan Toyotalle seuraavaksi kuusinkertaista maailmanmestaria Sebastian Ogieria https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+ogieria . 35-vuotiaalla ranskalaistähdellä on voimassa oleva sopimus Citroënin kanssa.– Ogier olisi Tommille iso lottovoitto. Ogier on aivan mieletön kaveri tyyliltään ja saavutuksiltaan. Siinä on loistopaketti, mutta uskon, että siihen on vaikea kajota, Alén sanoi.Alénin mukaan Toyota paikkaisi Ogierin värväämisellä merkittävästi Tänakin jättämää valtavaa aukkoa.– Ogier tekee kaiken erittäin ammattimaisesti. Hänen haastattelunsakin tekevät vaikutuksen. Jos suksi ei luista, se sanotaan suoraan eikä keksitä mitään turhaa. Hän on ryhdikäs kaveri, joka osaa hoitaa myös tiimin PR:n.– Mutta jos Toyota ei saa Ogieria tai esimerkiksi ( Thierry https://www.is.fi/haku/?query=thierry Neuvillea https://www.is.fi/haku/?query=neuvillea , ensi vuonna on vähän vaikeampaa hakea voittoja.Suomalaiset rallifanit ovat spekuloineet, miten Tänakin lähtö vaikuttaa Toyotalla ajavan Jari-Matti Latvalan https://www.is.fi/haku/?query=jari-matti+latvalan asemaan. Latvalalla on takanaan vaikea ja alavireinen kausi, ja toistaiseksi suomalaiskuski on saanut jännittää jatkosopimuksensa kohtaloa.Latvala taustajoukkoineen on antanut ymmärtää, että jos jatkoa Toyotalla ei heru, koko ralliura on ohi.

Paransiko Tänakin lähtö Latvalan osakkeita?