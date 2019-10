Ralli

Maisa Torpasta eronnut Jari-Matti Latvala avoimena erokohun jälkeen: ”Haluan pelastaa urani”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakastui ralliin teininä





Henkistä kasvua





Jatko Toyotalla auki





Valmis testikuljettajaksi

Verohuolet niskassa