Ralli

Miltä Jari-Matti Latvalan tulevaisuus Toyotalla näyttää? Näin tallipomo Tommi Mäkinen vastaa

Kova spekulaatio Toyotan kuljettajaruletin ympärillä otti keskiviikkona uusia kierroksia.Brittiläisen urheilusivuston Autosportin https://www.autosport.com/wrc/news/146481/toyota-likely-to-pick-meeke-over-latvala-for-2020 mukaan tallipäällikkö Tommi Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=tommi+makinen antoi ymmärtää Toyotan palkkaavan ensi kauden kuljettajakseen todennäköisemmin Kris Meeken https://www.is.fi/haku/?query=kris+meeken kuin Jari-Matti Latvalan https://www.is.fi/haku/?query=jari-matti+latvalan

Onko tilanne tämä Tommi Mäkinen?

– Noo, en tiedä, puhuimmeko Autosportin haastattelussa suoraan kuljettajavalinnoista. Lähinnä keskustelimme ylipäänsä poikien edesottamuksista ja kuinka he ovat ajaneet. Totesin siihen vain, että Krisin ajaminen on petraantunut selvästi, Mäkinen pyöritteli.Mäkisen mukaan Meeke ei ole enää toistanut alkuvuodesta nähtyjä virheitä. Tallipomo arveli kunnianhimoisen brittikuskin oppineen rentoutumaan kauden loppua kohti.– Kris on varmaan ymmärtänyt asemansa. Alkuvuodesta hän haaveili ajavansa voitoista ja jopa mestaruudesta. Sitten hän huomasi, ettei se olekaan aina mahdollista ja otti erilaisen lähestymistavan. Hän lähti ajamaan tallille hyviä kisatuloksia ja pisteitä.Meeke on kerännyt toistaiseksi ajetussa 12 osakilpailussa 98 pistettä ja on MM-sarjassa viidentenä.MM-sarjan kautta aikain kokeneimman kuljettajan Latvalan, 34, kausi on pitänyt sisällään suuria vastoinkäymisiä. Viimeisin MM-osakilpailu päättyi ajovirheeseen ja vaaralliseen ulosajoon.Latvala on ennen kahta viimeistä osakilpailua 84 pisteellä MM-sarjan seitsemäs.

Miltä Latvalan tulevaisuus tallissa tällä hetkellä näyttää?