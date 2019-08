Juha Kankkusen legendaarinen sivallus tv-haastattelussa on saanut kulttimaineen: ”Se oli tyhmä vastaus tyhmään kysymykseen”

Ralli

Juha Kankkusen legendaarinen sivallus tv-haastattelussa on saanut kulttimaineen: ”Se oli tyhmä vastaus tyhmään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kivikovia vastustajia





https://www.is.fi/haku/?query=

https://www.is.fi/haku/?query=toni+gardemeister





Kokonaiskilpailun