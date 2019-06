Ralli

Rallin MM-sarja ottaa suuren askeleen, hybridiautot käyttöön 2022

15.6. 10:45

ralli WRC:hen tulee hybridiautot.

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA on tehnyt päätöksen hybridiautojen käyttämisestä rallin MM-sarjassa. Ensimmäisen kerran hybridiautoilla kilpaillaan maailmanmestaruudesta kaudella 2022. Päätös julkistettiin perjantaina Pariisissa käydyn kokouksen jälkeen.



Sähkövoimaa on tarkoitus käyttää siirtymäosuuksien ajamiseen. Erikoiskokeet ajetaan jatkossakin polttomoottorin voimin.



Ensimmäisten kolmen kauden ajan kaikki valmistajat käyttävät samoja sähkömoottoreita ja akkuja. Vuodesta 2025 alkaen talleille on tarkoitus antaa enemmän vapauksia tekniikan kehittämisessä ja sallia ajamalla kerätyn sähköenergian käyttö kilpailun aikana. Sähkön käyttö mahdollistaisi autoihin hetkellisesti enemmän tehoa. Uudistusten myötä autojen koko saattaa kasvaa nykyisestä.



FIA ilmoitti samalla, että vuodesta 2021 alkaen kaikki tallit käyttävät yhden valmistajan renkaita. Päätös on lähinnä muodollinen, koska jo nyt kaikki tallit käyttävät saman rengasvalmistajan renkaita.