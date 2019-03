Näin ralliässä Markku Alén hiljensi italialaiset tiiliskiven painoisella kännykällä – ”Se oli todellista sen ajan hi-techiä!”

Ralli

Näin ralliässä Markku Alén hiljensi italialaiset tiiliskiven painoisella kännykällä – ”Se oli todellista sen a

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oli ne aikoja – rallissakin.Näin voisi sanoa irtonumeromyynnissä olevan Ilta-Sanomien Bensaa suonissa -erikoisjulkaisun tarinasta, jossa muistellaan ralliässä Markku Alénin https://www.is.fi/haku/?query=markku+alenin hämmästyttävää metsäpuhelua Italiaan aikana, jolloin puhelut kulkivat lankaa pitkin.Lehdessä oleva tarina kulkee näin:– Kyllä pitää. Kyseessä oli niin sanottu ARP-puhelin, sellainen tiiliskiven painoinen vehje, jota ei pidetty todellakaan taskussa vaan kannettiin. Olin saanut puhelimen Saloralta, joka oli sponsorini siihen aikaan. Meillä oli tilanne päällä ennen päätöspäivän aamua: johdimme, mutta Fiat Mirafiori kävi huonosti. Päätimme ottaa puhelun Torinoon ARP:llä. Ensin yhteys keskukseen, muistan numeronkin – 01697. Abarthilta vastattiin, sen jälkeen mekaanikko raahasi puhelimen pakoputken pään lähelle ja minä kaasuttelin.

Mitäs Torinossa tuumittiin äänekkäästä yllätyspuhelusta Keski-Suomesta?

– Kun siellä oli ensin toivuttu siitä, että joku soittaa tehtaalle suoraan metsästä, niin Abarthin porukan shokki vaihtui toimintaan: tulpasta oli pudonnut keraaminen pää sylinteriin ja moottori kävi vain kolmella pytyllä. Päädyttiin heidän ohjeillaan siihen, että pudotamme moottorin kierrosaluetta.

Oliko torinolaisten etäanalyysi oikea?