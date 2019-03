Näin rallia kokeillut Eddie Edwards törmäsi savolaiseen navettaan ajolasit huurussa – Bensaa suonissa -legendajulkaisu nyt kaupoissa

Ralli

Näin rallia kokeillut Eddie Edwards törmäsi savolaiseen navettaan ajolasit huurussa – Bensaa suonissa -legenda

Oli ne aikoja – rallissakin.Näin voisi sanoa tällä viikolla irtonumeromyyntiin tulleen Ilta-Sanomien Bensaa suonissa -erikoisjulkaisun tarinasta, jossa muistellaan mäkihyppääjä Eddie Edwardsin https://www.is.fi/haku/?query=eddie+edwardsin värikästä loikkaa ralliauton rattiin. Tarina kulki näin:

Mäkihyppääjä Eddie Edwards halusi aikoinaan Suomessa ollessaan kokeilla ralliautoa. Legendan mukaan hän täräytti autonsa päin ladon seinää. Kävikö näin, mäkihirmun Suomeen houkutellut Juha Huopainen?

– Suunnilleen. Se tapahtui Leppävirran SM-rallisprintissä 1991. Kun järjestäjät miettivät, miten saisivat paikalle yleisöä, ehdotin että kutsutaan Eddie ajamaan. Hän ajoi nolla-autoa, jolla lopulta törmäsi pitkän suoran päässä olleeseen kiviseen navettaan. Onneksi seinustalla oli heinäpaaleja, jotka pehmensivät törmäystä. Auto meni kyllä rusinaksi.

Eddielle ei käynyt mitenkään?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Ei, eikä kyydissä olleelle radiotoimittaja Vesa Toivaselle https://www.is.fi/haku/?query=vesa+toivaselle . Hän teki samalla lähetystä ja huusi siinä vaiheessa, että nyt on paha paikka, nyt on paha paikka...

Mikä vei auton hallinnan?

– Eddie kertoi, että silmälasit menivät rattia veivatessa huuruun, kun päällä oli alusasu, ajohaalarit ja vielä ajolasit silmälasien päällä. Navetta näkyi huuruisten lasien läpi liian myöhään. Aika kovaa hän oli mutkaan tullut. Auto käynnistyi vielä, mutta hän onnistui ajamaan sen ojaan vielä jäljellä olevalla 300 metrillä. Ei puhettakaan, että sillä Escortilla olisi toiseen lähtöön voinut startata.

No tuliko yleisöä?