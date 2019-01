Mestarisuosikki löytyy Tommi Mäkisen tallista – yksi WRC-talli jää ilman voittoa

Ralli

Rallin MM-sarja 2019 käynnistyy torstai-iltana alkavalla Monte Carlo -rallilla. MM-sarjassa on edelleen neljä WRC-tallia: Toyota, Hyundai, M-Sport Ford ja Citroën.Toyota Yaris WRC.Tommi Mäkinen.Ott Tänak, Jari-Matti Latvala ja tallin uusi kuljettaja Kris Meeke ajavat kaikki 14 MM-rallia. Marcus Grönholm saa neljännen Toyotan Ruotsin ralliin.Viime kaudella erinomaiseen vauhtiin päässyt Tänak on vahva ehdokas mestariksi. Toyotan WRC-auto on niin nopea, että Latvalankin pitää pystyä voittamaan sillä pari kisaa. Sopeutuminen uuteen talliin, autoon ja kartanlukijaan vie Meekellä oman aikansa. Autonvalmistajien mestaruus menee jälleen Toyotalle, jos virheherkät Latvala ja Meeke eivät tyri liikaa.Hyundai i20 Coupe WRC.Andrea Adamo.Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen osallistuvat jokaiseen MM-ralliin. Dani Sordo ajaa kahdeksan ja Sebastien Loeb kuusi osakilpailua. Loebille varmoja kisoja ovat Monte Carlo, Ruotsi ja Korsika.Neuville on tallin selvä ykköskuski ja taistelee mestaruudesta. Mikkelsenin vaikeudet jatkuvat. Hyundai haluaa merkkimestaruuden, ja kaksivuotisen sopimuksen tehneestä Loebistä on varmasti jonkin verran apua sen tittelin tavoittelemisessa.Ford Fiesta WRC.Richard Millener.Teemu Suninen ja Elfyn Evans starttaavat kaikkiin MM-ralleihin. Pontus Tidemand ajaa Monten ja kotikisansa Ruotsin rallin sekä todennäköisesti muitakin MM-ralleja. Kolmas WRC-Fiesta on Gus Greensmithin käsissä Portugalissa ja ehkä parissa muussakin MM-rallissa. Lorenzo Bertelli ajaa Ruotsin rallin ja jonkun toisenkin osakilpailun.Sebastien Ogierin ja Red Bullin menettäminen oli kova kolaus M-Sportille. Talli jää ilman voittoa tällä kaudella. Suninen ja Evans pystyvät tuomaan Malcolm Wilsonin perustamalle tallille vain muutamia palkintosijoja.Citroën C3 WRC.Pierre Budar.Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi kilpailevat kaikissa MM-ralleissa.Citroënin päätavoitteena ei ole valmistajien MM-titteli vaan kuljettajien mestaruus Ogierin kanssa. Lisäpanostusten pitäisi näkyä tallin WRC-auton kehitystyössä. Autoa pitää saada paremmaksi, jotta Ogier voisi vielä venyttää mestaruusputkeaan. Lappi on lähtökohtaisesti kakkoskuskin asemassa. Hänen on varauduttava tallimääräyksiin, joilla autetaan Ogieria mestaruustaistelussa.