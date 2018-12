Valtteri Bottaksen rallidebyytti on pian – Markku Alén kommentoi asiaa jäljittelemättömään tyyliinsä: ”Kyyti on kaikin puolin kylmää”

Ralli

Valtteri Bottaksen rallidebyytti on pian – Markku Alén kommentoi asiaa jäljittelemättömään tyyliinsä: ”Kyyti o

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.is.fi/haku/?query=keke+rosberg

https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+jarvilehto

https://www.is.fi/haku/?query=mika+hakkinen

https://www.is.fi/haku/?query=mika+salo