Hurja video: Yli 15 minuuttia vuoden rajuimpia ulosajoja Suomen rallikisoista – ”Varoitus!!!”

Suomen rallien hurjimmista tilanteista on tehty jälleen hieno videokooste.

Suomessa ajetuissa rallikilpailuissa sattui ja tapahtui tänäkin vuonna kaikenlaista.Pata78 Motorsport Videos on ollut jälleen monilla tapahtumapaikoilla Suomen ralleissa.Yli 15 minuutin pituinen videokooste on täynnä rajuja ulosajoja ja muita tilanteita Suomessa järjestetyistä talvi- ja kesäkauden ralleista. Muutama tilanne on myös Viron puolelta.Pata78:n hurjan Kaasua 8! -kaatovideon näet alta.Vuosi sitten Pata78:n kooste näytti tältä: