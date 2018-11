Rakkausstudio

Mitä on hyvä seksi – ja miten sitä saa? Näin kysymykseen vastaa kaksi seksin asiantuntijaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskity nautintoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mieltymykset saavat muuttua

Seksiä keskimäärin 1,5 kertaa viikossa

Vaihtelua

Aina ei tarvitse onnistua