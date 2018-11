”Sääliseksi ei kannata” – paljon nähnyt seksuaaliterapeutti tietää, mitä naiset ja miehet pohjimmiltaan haluavat

Rakkausstudio

”Sääliseksi ei kannata” – paljon nähnyt seksuaaliterapeutti tietää, mitä naiset ja miehet pohjimmiltaan haluav

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso koko keskustelu artikkelin yläpuolella olevalta videolta.





Halut ja toiveet vaihtelevat





Haaveena dominointi





Se eka kerta

Katso koko keskustelu artikkelin yläpuolella olevalta videolta.