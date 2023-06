Uutuuskirja: Asiantuntijat kertovat – tästä syystä Tapio Lehtisen vene upposi keskelle valtamerta

Asiantuntijat kertovat epäilynsä Tapio Lehtisen armaan Asteria-veneen uppoamisen syistä.

Purjehtija Tapio Lehtisen, 65, Asteria-vene upposi viime vuoden marraskuussa, kun kokenut merenkävijä osallistui Golden Globe Race -yksinpurjehduskilpailuun.

Lehtisen kilpakumppani Kirsten Neuschäfer pelasti suomalaisen pelastuslautalta noin vuorokausi Asterian uppoamisen jälkeen.

Uutuuskirjassa Selviytyjä: Asteria-veneen viimeinen matka (Tammi) Lehtinen perkaa rakkaan veneensä uppoamiseen johtavia syitä kolmen asiantuntijan – menestyneen venesuunnittelijan Karl-Johan ”Kamu” Stråhlmannin, venetekniikan konsultin Markku Hentisen ja Aalto-yliopiston lujuusopin professorin Jukka Tuhkurin – kanssa.

Stråhlmann oli suunnitellut veneeseen kilpailua varten tehdyt muutokset, ja Hentinen oli tarkastanut paatin kunnon ennen ja jälkeen muutostöiden.

Ensin joukko rajasi pois syitä, joiden takia Asteria ei ainakaan uponnut. Pohdinnan jälkeen asiantuntijat ja Lehtinen tulivat yhteen johtopäätökseen:

– Todennäköisimmäksi syyksi Asterian uppoamiseen löysimme törmäämisen kovaan ja terävään esineeseen. Tällainen kova ja terävä esine voi olla esimerkiksi meressä kelluvan kontin nurkka tai joku muu kelluva esine, uutuuskirjassa kerrotaan.

Veneessä oli seitsemän vesitiivistä osastoa, joista kolme olivat veneen keulassa ja kolme peräosassa. Veneen keskellä oli yksi suuri osasto, joka Lehtisen ja asiantuntijoiden mukaan täyttyi vedellä.

– Veneen törmääminen kelluvaan esineeseen niin, että vaurio tulee veneen keskikohtaan eikä keulaan, voi tuntua oudolta, mutta valtameren mainingeissa purjevene ei liiku suoraan eteenpäin kuin juna, vaan myös pysty- ja sivusuuntaan. Pinnan alla kelluva esine on siihen verrattuna paikallaan tai sillä on oma liikemuotonsa. Lisäksi Asterian rungon muoto on sellainen, että kallistettuna kyljen vedenalainen osa on itse asiassa veneen uloin kohta sivusuuntaan, kirjassa kerrotaan.

Asiantuntijat päätyivät lopputulemaan Lehtisen tarkkojen havaintojen sekä veneen piirustusten tutkailun perusteella.

Lehtinen ei dramaattisesta kokemuksesta huolimatta ole hylännyt hänelle rakasta lajia. Lehtinen palaa merelle Whitbread round the world -kisassa, joka ei ole yksinpurjehduskilpailu vaan joukkuekisa, tämän vuoden syksyllä Galiana-veneellään.