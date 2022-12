Tapio Lehtisen vene upposi valtameren syvyyksiin – on taas lähdössä maailman­ympäri­purjehdukseen

Suomeen palannut purjehtija Tapio Lehtinen ei lannistunut Asteria-veneen uppoamisesta.

Maailmanympäripurjehtija Tapio Lehtinen on päässyt vihdoin Suomeen ja oli tiistaina median tavattavissa.

64-vuotias merikarhu joutui keskeyttämään Ocean Globe Racen kakkostilalta kahden kuukauden jälkeen marraskuussa, kun hänen Asteria-veneensä upposi Eteläisen jäämeren ja Intian valtameren rajapinnassa noin 830 kilometrin päässä Etelä-Afrikan Port Elizabethistä.

Lehtinen heräsi 75. purjehduspäivänään kovaan pamaukseen ja tajusi veden tulvivan sisään. Kokenut purjehtija ehti kömpiä ulos sisätiloista ja saada mukaansa pelastuspuvun ja satelliittilähettimen.

– Se piti saada, jotta pystyin kertomaan sijaintini kisajärjestäjille, Lehtinen sanoi.

Ensimmäisenä Lehtisen onnettomuuspaikalle ehti kilpakumppani Kirsten Neuschäfer Minnehaha-veneellään lauantaina 19.11.2022.

Lehtisellä on ollut aikaa pohtia onnettomuuden syitä, mutta hän ei vieläkään pysty sanomaan varmasti, mikä haverin aiheutti.

– Rehellisesti, en osaa sanoa. Perästä se ääni tuli ja ensimmäinen ajatus oli, että veneen läpiviennit ovat pettäneet, koska sellaisesta minulla on purjehdusuraltani pari kokemusta.

Myöhemmin Lehtinen on tullut toisiin ajatuksiin.

– Ei se mitenkään riitä, että vettä olisi ollut pienissä laipioissa, vaan joku on aiheuttanut isomman vahingon.

Tapio Lehtinen siirtyi paikalle tulleeseen Darya Gayatri -rahtialukseen, jonka kyydissä hän pääsi Indonesian Jakartaan.

Valtamerillä ajelehtii myös kontteja, joita veneet ja laivat joutuvat joskus väistelemään.

– Olisi aika kummallista, jos olisin törmännyt konttiin, sillä silloin törmäys olisi ollut todennäköisesti keulassa, mutta on se teoriassa mahdollista.

Huumorimiehenä tunnettu Lehtinen muistutti yhdestä mahdollisuudesta, jonka hän esitti naurun säestämänä.

– Minulla oli kyllä Ukrainan lippu ylhäällä pitkän aikaan, Lehtinen sanoi eikä täydentänyt lausettaan tuon pidempään.

Tapio Lehtinen ehti pukeutua pelastautumispukuun ja napata mukaansa YB3-seuranta-viestintälaitteen ennen kuin hyppäsi pelastuslauttaan.

Vaikka Lehtinen joutui yksinpurjehduksellaan hurjaan tilanteeseen, hän ei aio hylätä rakasta harrastustaan. Päinvastoin – Lehtisen seuraava projekti on jo pitkällä.

– Tarkoituksena on osallistua Galiana-veneellä nuoren miehistön kanssa maailmanympäripurjehdukseen.

Kyse on vuonna 1973 järjestetyn Whitbread round the world -kilpailun 50-vuotisjuhlakisasta, johon Lehtinen lähtee 12 hengen miehistön kanssa.

Nuori tiimi oli saattamassa Lehtistä Ranskassa syyskuun alussa.

– Olemme käärineet hihat ja starttaamme bändin kanssa seuraavan projektin, Lehtinen sanoo.

Whitbread round the world -kisa käynnistyy syksyllä 2023. Lehtisen ryhmän Galiana on on 52 vuotta vanha kaksimastoinen Swan 55 -jooli.

Purjehtimisen lisäksi Lehtistä motivoi merenkulkuun ilmastonsuojelu. Hän arvostaa henkilöitä, jotka ovat panneet itsensä peliin luonnonsuojelun nimissä.

– Greta Thunberg oli lintsannut koulusta meidän ekan kisan ajan, Lehtinen mainitsee ja sanoo haluavansa kulkea samoja jälkiä.

– Jos mulla on joku pieni korsi, jonka voin lisätä tähän kekoon. Haluan lisätä tietoisuutta, että ihminen voi vaikuttaa maapallon pelastamiseen.