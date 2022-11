Nämä asiat Tapio Lehtinen menetti meren syvyyksiin – ”Se oli katkera juttu”

Eteläisen valtameren syvyyksiin vajonneen Asteria-veneen mukana upposi Tapio Lehtiselle rakkaita esineitä ja tarvikkeita.

Golden Globe Race -maailmanympäri­purjehdukseen osallistunut Tapio Lehtinen, 64, joutui perjantaiaamuna onnettomuuteen ja jäi vuorokauden ajaksi luonnon armoille Eteläisellä valtamerellä.

Rahtilaivaan pelastauduttuaan Lehtisellä on ollut aikaa käydä läpi viime päivien tapahtumia ja arvioida menetyksiä, joita haverista aiheutui. Viiden kilometrin syvyyteen uponnut Asteria-vene oli helsinkiläiselle hyvin rakas.

Ilta-Sanomien tavoittama Lehtinen puhuu veneestään tunteelliseen sävyyn.

– Veneen uppoaminen oli katkera ja haikea juttu, koska viiden vuoden aikana olin panostanut siihen aikaa, rahaa ja rakkautta, Lehtinen murehtii.

Veneessä oli runsaasti esineitä ja tarvikkeita, joilla oli merikarhulle suunnaton tunnearvo.

– Siellä oli mun kaikki rakkaat lelut, kuten sekstantti, barografi, cronografi, kartat ja kiikarit.

Lisäksi viiden kilometrin syvyyteen vajosi laite, jonka hänen isänsä oli teettänyt 40 vuotta sitten Skopbank of Finland -veneeseen. Myös äidiltä saatu lahja lepää nyt Eteläisen valtameren syvyyksissä.

– Äidiltä saamani onnenankkurin tunnearvo oli valtava, Lehtinen harmittelee.

Lehtisen ystävä Tare Viren oli äänittänyt purjehtijan lempimusiikkia C-kaseteille, joita kertyi 150.

– Kilpailun säännöt sallivat vain C-kasettien kuuntelemisen, ja Tarella oli äänityshommassa iso duuni.

Kokoelma on nyt kalojen pureskeltavana.

Perjantaina sattunut haveri ei ollut Lehtisen suvun ensimmäinen, sillä Tapion veli Eero Lehtinen koki vastaavia tunnelmia alkuvuodesta 1990.

– Velimieheni oli mukana Whitbread-maailmanympäryspurjehduksessa Martela-veneessä, josta irtosi köli Kap Hornin kiertämisen jälkeen, Lehtinen kertoo.

Eero Lehtinen ja muu miehistö joutuivat odottamaan kaatuneessa veneessään kuusi tuntia ennen kuin pelastajat ehtivät paikalle.

Tapio Lehtinen starttasi iloisella mielellä maailmanympäripurjehdukselle syyskuun alussa 2022.

Lehtinen sai helmikuussa 1990 tiedon Martela-veneen vahingosta työpaikalleen noin tunti tapahtuneen jälkeen.

– Kuulin, että koko miehistö oli pohjan päällä peittämässä vedentuloa, enkä koskaan unohda, millaisessa epävarmuudessa elin siihen asti, kunnes kuulin ranskalaisveneen pelastaneen heidät.

Lehtinen on tunnettu hersyvästä huumoristaan ja tälläkin kertaa hän löytää tapahtuneesta sävyn, jossa yhdistyvät tragedia ja komedia.

– Tulin maksaneeksi veljelleni potut pottuina.

Lehtinen kiittelee järjestäjien vaatimia turvatoimia ja antaa tunnustusta suomalaisyritys Ursuitille, jonka valmistama pelastautumispuku toimi moitteettomasti meriolosuhteissa.

– Onneksi ei ollut kovin kylmä keli ja lisäksi olo lautalla oli yllättävän leppoisaa, koska se oli tarkoitettu neljän hengen lautaksi, Lehtinen kertoo.

Lautan varustetaso oli korkea ja ruokaa oli riittävästi. Yön ajaksi Lehtinen sulki lautan katon ja ryömi hypotermiapussin sisään pysyäkseen lämpimänä.

Lauantaiaamuna saapui pelastava enkeli, kun eteläafrikkalainen kilpakumppani Kirsten Neuschäfer ehti paikalle. Pian sen jälkeen Lehtisen luo löysi Hongkongin lipun alla kulkeva rahtilaiva Darya Gayatri, joka poimi suomalaisen kyytiinsä.

Kirsten Neuschäfer ja Tapio Lehtinen hassuttelivat ennen Golden Globe Racen alkua.

Darya Gayatri lastattiin Argentiinassa täyteen soijapapuja ja sen päätesatama on Shanghain pohjoispuolella sijaitseva Rizhao. Lehtinen ei vielä tiedä, milloin maata on näkyvissä, koska alus etenee hitaasti 11,3 solmun keskivauhdilla ja on perillä vasta kuukauden päästä.

Rahtilaivan piti alun perin mennä Singaporen lähistöltä, mutta Lehtisen mukaan reitti on muuttunut. Näin Lehtinen ei pääse luotsiveneeseen Singaporen tienoilla.

Darya Gayatri on noin 220 metriä pitkä alus, jonka kannella Lehtinen on jo ehtinyt patikoida.

– Kun kiersin laivan kaksi kertaa ympäri, siitä kertyi miltei kilometrin matka, Lehtinen kalkyloi.

Kävelyn ohella hän pääsee huolehtimaan fysiikasta laivan kuntosalissa. Lisäksi hän aikoo osallistua paatin kunnossapitoon.

– Ja auttaa intialaista miehistöä, joka on kohdellut minua hienosti, Lehtinen kiittelee.

Henkisiin harrastuksiin kuuluu muistiinpanojen tekeminen matkan vaiheista. Asteria-veneen mukana meren pohjaan meni lokikirja, jossa oli runsaasti tekstiä.

– Yritän kirjoittaa uudelleen ne tarinat.

Suomeen Lehtinen palannee vasta joulun alla.