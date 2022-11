Tapio Lehtinen jaksaa viljellä huumoria jopa pelastuslautassa.

Tapio Lehtinen on kokenut merenkävijä.

Intian valtamerellä pelastuslautassa ajelehtivan Tapio Lehtisen läheiset eivät tiedä purjehtijan tilanteesta sen enempää kuin mediassa on kerrottu.

Lehtisen Asteria-veneestä lähetettiin hätäsignaali perjantaina hieman ennen aamuyhdeksää Suomen aikaa. Muutamaa tuntia myöhemmin kuultiin, että Asteria on uponnut ja Lehtinen pelastautunut pelastuslauttaan.

Samuel Sorainen on päivittänyt tuoreimpia käänteitä tilanteesta Lehtisen Twitter-tilille koko perjantaipäivän ajan. Illan tullen Lehtinen on edelleen pelastuslautassa, jossa joutuu viettämään myös tulevan yön. Ensimmäinen pelastaja tavoittanee yli 800 kilometrin päässä Etelä-Afrikan kaakkoisrannikosta ajelehtivan Lehtisen vasta lauantaiaamuna.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta konkaripurjehtija ei ole vaipunut epätoivoon. Tästä kielivät Lehtisen viimeisimmät viestit, jotka on kirjoitettu hänelle tyypilliseen tapaa hieman pilke silmäkulmassa.

– Huumori siellä on jo kukkinut, Sorainen kommentoi viitaten Lehtisen tilin viimeisempiin twiitteihin.

Tuoreimmassa viestissään Lehtinen toteaa, että hyppäisi pelastuslautasta paljon mieluummin kilpakumppaninsa Kirsten Neuschäferin Minnehaha-veneen kyytiin kuin rahtilaivaan, joka on myös matkalla pelastamaan suomalaispurjehtijaa.

Samaisessa viestissä Lehtinen myös kertoo, että hänellä on seuranaan albatrosseja.

Lehtisen hyvin tuntevalla Samuel Soraisella riittää uskoa monissa tyrskyissä kouliintuneen merikarhun kykyihin.

– Lehtinen on kokenut merenkävijä. Vaikea kuvitella, että kukaan voisi pärjätä paremmin, hän toteaa.

Samoilla linjoilla oli Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, jota Ilta-Sanomat aiemmin perjantaina haastatteli.

– Onhan se tietenkin aina vakava tilanne, kun joutuu olemaan valtamerellä pelastuslautassa pitkän aikaa. Asioita voi tapahtua, mutta kyllä mä olen ihan positiivisin mielin, Stenberg sanoi.

Asiantuntijan mukaan Lehtisen tilanne vaikuttaa olosuhteisiin nähden hyvältä. Sen lisäksi että Lehtinen on kokenut merenkävijä, hänellä on kerrottu olevan yllään pelastuspuku, jonka on tarkoitus pitää hänet kuivana ja lämpimänä.

Myöskään sääolosuhteista ei Stenbergin mukaan ole tällä hetkellä uhkaa.

– Kyllähän se lauttaa keinuttaa, muttei mun nähdäkseni ole isoa vaaraa, että lautalle tapahtuisi sään takia jotakin, hän arvioi.

Tapio Lehtisen Asteria-vene upposi kesken Golden Globe -yksinpurjehduskilpailun. Mittelöä on tituleerattu maailman haastavimmaksi, eikä suotta: osallistujat eivät nimittäin pysähdy matkan aikana kertaakaan, eivätkä he saa hyödyntää nykyaikaista teknologiaa.

Kilpailu alkoi syyskuun alussa Ranskan Les Sables-d'Olonnen kaupungista.

Vuonna 2018 Lehtinen oli yksi viidestä purjehduksen loppuun saakka suorittaneista.