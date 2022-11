Tapio Lehtinen lähetti viestin pelastuslautalta – kertoi dramaattisista hetkistä veneen upotessa

Tapio Lehtinen kertoo tehneensä pelastusveneessä kunniaa upoavalle purjehdusveneelleen.

Golden Globe -kisan verkkosivuilla julkaistussa päivityksessä kerrotaan lisätietoja pelastuslautalla apua odottavan Tapio Lehtisen tilanteesta.

Lehtinen on kertonut kilpailun kriisinhallintatiimille lähettämässään viestissä, että hänen purjehdusveneensä Asteria upposi Intian valtamerellä perjantai-aamuna. Lehtisen viestin mukaan vesi nousi peräpäästä kannen tasolle viidessä minuutissa.

– Tein Asterialle viimeisen kerran kunniaa seisoen lautalla, kun hän upposi.

Lehtisellä on vaikeuksia lukea tai lähettää tekstiviestejä, koska hän on hukannut silmälasinsa.

Kisajärjestäjien mukaan olosuhteet Tapion alueella ovat siedettävät. Tuuli on kevyttä ja aallot 2,5-metrisiä. Olojen ennustetaan pysyvän samanlaisina myös lähipäivinä.

Golden Globe -kilpailussa myös mukana oleva Kirsten Neuschäfer on lähimpänä aluksena matkana Lehtisen luokse. Hän on nyt noin 100 merimailin eli 180 kilometrin päässä alueesta, jossa suomalaispurjehtija on.

Neuschäferin arvioidaan ehtivän Lehtisen luo lauantaiaamuna.

Pelastusoperaatiosta kisajärjestäjien kanssa yhdessä vastaava Kapkaupungin meripelastuskeskus on pyytänyt irtolastialus Darya Gayatria muutamaan suuntaansa ja tarjoamaan avustusta pelastusoperaatioon.

Alus on noin 460 kilometrin päässä Lehtisen sijainnista, ja sen oletetaan ehtivän paikalle huomenna keskipäivän paikkeilla.