Purjehtija Tapio Lehtisen vene upposi, mieheen saatu yhteys – IS seuraa selviytymistaistelua Intian valtamerellä

Tapio Lehtiseen saatiin yhteys.

Tapio Lehtinen on pelastuslautassa.

Intian Valtamerellä hätäsignaalin perjantai-aamuna lähettäneeseen purjehtija Tapio Lehtiseen on saatu yhteys.

Golden Globe -purjehduskilpailun järjestäjien tiedotteessa kerrottiin, että hätäsignaali lähetettiin Suomen aikaa kello 8.54 Intian valtamereltä, noin 830 kilometriä kaakkoon Etelä-Afrikasta.

– Tapio on pelastuslautassa pelastuspukuun pukeutuneena, mutta purjevene Asteria on uponnut, Lehtisen Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Lehtinen ei ole itse hallinnoinut Twitter-tiliään kilpailun aikana.

– Tapioon saatu yhteys YB3-seuranta-viestintälaitteen kautta. Hän on pelastuslautassa ja paikanninlaite toimii. Lehtinen on tosin hukannut silmälasinsa, joten haasteita lukea ja lähettää viestejä. Hänellä on ainakin yksi Grab bag –pelastautumislaukuistaan mukana.

Lähin laiva oli hätäsignaalin lähettämisen jälkeen 500 kilometrin päässä Lehtisestä mutta on nyt matkalla kohti suomalaista.

GOLDEN GLOBEA pidetään maailman haastavimpana yksinpurjehduskilpailuna. Kilpailussa purjehditaan soolona maapallon ympäri ilman pysähdyksiä tai nykyaikaista teknologiaa.

Kilpailu alkoi syyskuun alussa Ranskan Les Sables-d'Olonnen kaupungista.

Vuonna 2018 Lehtinen oli yksi viidestä purjehduksen loppuun saakka suorittaneista.

Juttua korjattu kello 14.42: Lehtisen signaali lähetettiin 720 kilometrin sijaan noin 830 kilometrin päästä Etelä-Afrikasta.