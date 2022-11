Tapio Lehtinen on pelastusveneessä keskellä Intian valtamerta – asiantuntija arvioi, kuinka kauan avun saamisessa kestää

Meripelastusseuran Marko Stenbergin mukaan lähimmillä aluksilla kestää kymmenen tuntia päästä Tapio Lehtisen avuksi.

Golden Globe -kilpailussa mukana oleva purjehtija Tapio Lehtinen lähetti hätäsignaalin veneestään varhain perjantai-aamuna Intian valtamerellä.

Lehtisen Twitter-tilillä tiedotettiin Suomen aikaa kello 14, että purjehtijaan on saatu yhteys. Twiitissä kerrottiin, että Lehtisen purjevene Asteria on uponnut, ja Lehtinen itse on pelastuslautassa pelastuspukuun pukeutuneena.

Kisajärjestäjän mukaan Lehtisen hätäsignaali lähetettiin noin 830 kilometriä kaakkoon Etelä-Afrikasta. Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikön Marko Stenbergin mukaan se tarkoittaa, ettei häntä voi pelastaa helikopterilla.

– Hän on sen verran kaukana lähimmästä satamasta eli Port Elisabethista, että se on helikopterin kantaman ulkopuolella. Ilmasta ei pelastusta voi toteuttaa, eli se on tehtävä pinta-aluksilla.

– Siellä voi olla etsintälentokone paikantamassa Tapsaa, mutta lentokoneellahan ei voida pelastusta suorittaa.

Kisaorganisaation tiedotteen mukaan lähin laiva oli hätäsignaalin lähettämisen jälkeen 500 kilometrin päässä Lehtisestä mutta on matkalla kohti suomalaista. Stenbergin mukaan kestää pitkän tovin, ennen kuin Lehtistä lähimpänä olevat alukset ehtivät hänen avukseen.

– Lähimmätkin laivat ovat aika kaukana. Kysymys on varmaankin vähintään kymmenestä tunnista, ennen kuin siellä joku on paikalla, Stenberg arvioi.

Kisajärjestäjien julkaisun mukaan tuuli puhaltaa alueella 8-10 metriä sekunnissa, ja aallonkorkeus on 3–4 metriä. Se tarkoittaa, että pelastuslautassa olot eivät ole kovin mukavat.

– Keli ei varsinaisesti ole kova, mutta jos pelastuslautassa on, niin ei siellä mukavaa ole. Tulee helposti merisairaaksi, ja niin edelleen, Stenberg arvioi.