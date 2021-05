Varakas olympiamitalisti hankki Tokioon valituille uuden 50 000 euron veneen – ”On siihen varaa”

Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen olisivat olleet olympiakisoissa pulassa, kun Janne Järvinen ei olisi antanut käyttää venettään. Sitten paikalle tuli vuoden 1980 olympiamitalisti Georg Tallberg.

Purjehduksen Nacra 17 -luokan olympiavalintakohu sai torstaina mitä ilmeisimmin päätepisteensä, kun Urheilun oikeusturvalautakunta katsoi Olympiakomitean toimineen asianmukaisesti ja valintakriteeriensä mukaisesti valitessaan kisoihin Sinem Kurtbayn gastiksi Akseli Keskisen kisapaikkaa hankkimassa olleen Janne Järvisen sijasta.

Järvinen sai aiemmin tänä keväänä 2,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion osuudestaan Katiska-nimiseen huumerikosvyyhtiin. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön päällikkö Mika Lehtimäki kertoi torstaina Järvisen ilmoittaneen, että jos olympiavalinta pysyy entisellään myös oikeusturvalautakunnassa ja hän jää rannalle, jo Japaniin ehtinyt, kisaveneeksi aiottu Nacra ei ole Enoshiman regatassa käytettävissä. Tämä olisi aiheuttanut suuria ongelmia parille Kurtbay-Keskinen, joka tällä hetkellä harjoittelee toisella veneellä Santanderissa Espanjassa.

Kattojärjestö Purjehdus ja Veneily ilmoitti torstaina kuitenkin, että kaksikko on jo ensi alkuviikoksi saamassa Espanjaan uuden Nacran, joka kuljetetaan aikanaan Tokioon suoraan lentorahdilla.

Mesenaatti halusi pysyä ”tuntemattomana”, mutta Ilta-Sanomat vahvisti torstaina useista lähteistä, että kyse on Georg Tallbergistä, 60. Hän on suomalaisen kilpapurjehduksen legendaarinen, äärimmäisen pidetty hahmo useissa rooleissa. Vuonna 1980 Tallberg saavutti Tallinnan edustalla Moskovan olympiaregatan 470-luokassa Jouko Lindgrenin kanssa pronssimitalin.

Hän toimi pitkään valmentajana ja on tehnyt lajissa merkittävää olosuhde- ja resurssityötä vuosikymmeniä mm. hankkimalla veneitä nuorten purjehtijoiden käyttöön.

– Kun nimi näemmä on vuotanut, niin miksi sitä kieltämään? Minä hankin Sinemille ja Akselille uuden Nacran. Se on omistamani, mutta vapaasti heidän käytössään ainakin Pariisin olympiakisoihin 2024 saakka. He ovat erittäin potentiaalisia menestyjiä siellä, ja on todella hienoa saada auttaa heitä. Pariisin-projektiin he tarvitsevat toisen veneen ja paljon muita tukitoimia. Toivottavasti niillekin löytyy rahoitusta, Tallberg sanoi.

Georg Tallberg (oik.) on 470-luokan olympiamitalisti Jouko Lindgrenin kanssa vuodelta 1980. Kuvassa kaksikko purjehtii vuoden 1981 SM-kisoissa.

Nacra 17 -veneitä valmistetaan vain hollantilaisessa pajassa, josta uusi kappale ehtii Espanjaan ensi viikolla. Runko maksaa noin 30 000 euroa, mutta kaikki lisäosat, kuten purjeet, nostavat hintaa niin, että se nousee noin 50 000 euroon.

– Minulla on siihen varaa. Autoni arvo on paljon pienempi. Mieluummin laitan rahaa urheiluvälineisiin ja urheilijoiden auttamiseen kuin hienoihin autoihin.

Tallbergit ovat tuttu, pitkäaikainen sukunimi suomalaisesta liike-elämästä ja purjehduksesta. Moninkertainen olympiapurjehtija, pitkään myös Kansainvälisessä olympiakomiteassa istunut Peter Tallberg esimerkiksi oli Georg Tallbergin serkku.

Georg Tallberg halusi korostaa, ettei hänen auttamispäätöksensä liity mitenkään siihen, että hänellä olisi mitään Janne Järvistä vastaan.

– Olen purjehtinut Jannen kanssa, ja olemme tulleet erinomaisesti toimeen. Siihen toiseen asiaan (Katiska-tuomioon) en osaa ottaa kantaa, ja sehän on keskeneräinen. Pitää myös muistaa, että jos Sinem ja Akseli menestyvät jo Tokion olympiakisoissa, siitä edelleen kuuluu iso osa projektin perustaneelle ja rahoittaneelle Jannelle.