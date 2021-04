Jyrki Järven mielestä Janne Järvisen näyttöjen olisi pitänyt riittää helposti olympiaregattaan. Rahoittajan sijasta valittiin ”sairauslomasijainen”.

Vuonna 2000 purjehduksen olympiakultaa voittanut Jyrki Järvi ei poksauttanut samppanjapulloja, kun Olympiakomitea keskiviikkona ilmoitti, että Nacra 17 -sekaluokan suomalaisedustajat Tokion olympiaregatassa ovat naiskippari Sinem Kurtbay ja tämän gasti Akseli Keskinen.

Rannalle jäi Nacra-projektia lähes puolen vuosikymmenen ajan sadoillatuhansilla euroilla rahoittanut ja koko hankkeen perustanut Janne Järvinen, joka oli gastina mm. regatassa, josta Suomi hankki luokan maapaikan.

Järvinen sai äskettäin käräjäoikeudessa 2,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion osuudestaan Katiska-nimiseen huumerikosvyyhtiin. Tuomio käsitellään hovioikeudessa, joten sillä ei ole lainvoimaa eikä se Tokion kisoja koskevien valintakriteerien mukaan ainakaan olisi saanut vaikuttaa Järvisen kohteluun.

– Tässä asiassa on useita kiinnostavia näkökulmia. Keskinen on lahjakas nuori purjehtija, mutta kaikella kunnialla tässä tapauksessa vain Järvistä tämän selkävaivojen takia tuurannut sairauslomasijainen. Kurtbay–Järvinen on ollut se varsinainen tiimi ja venekunta.

Sydneyn edustalla Thomas Johansonin kanssa 49er-luokan olympiaregatan voittanut Järvi, 54, korostaa, ettei hyväksy Järvisen käräjätuomiossa kuvattuja tekoja tai mitään muutakaan huumerikollisuutta .

– Mutta jos eettinen säännöstö on noin vajavainen, se puuttuu tai koko asia on laiminlyöty, tämä (tuomio) ei olisi saanut vaikuttaa Jannen valintakohteluun. Minusta hän ei saanut tässä oikeutta.

Järvi on 49erin kansainvälisen luokkaliiton puheenjohtaja, Kiinan entinen maajoukkuevalmentaja ja lajin sisäpiiriläinen. 49er-kattojärjestö tekee Nacra-luokkaliiton kanssa erittäin paljon yhteistyötä. Järvi on tutustunut Järviseen kansainvälisillä kisamatkoilla.

– Toiseksi ihmettelen hyvin paljon sitä, ettei Jannen kanssa selvästikään ole pyritty avoimeen ja vilpittömään keskusteluyhteyteen. Tapa hoitaa asioita pistää miettimään, tekeekö Olympiakomitea kaikkensa, jotta mies suuttuisi oikein kunnolla ja mieluummin polttaa veneensä kuin antaa kenenkään kilpailla niillä olympiakisoissa.

Suomen kisaveneeksi tarkoitettu, Järvisen omistama Nacra 17 matkustaa paraikaa merikontissa kohti Japania.

Järven mukaan Järvisen katkeruus ei suuntaudu tilanteeseen osattomaan Keskiseen millään tavalla. Järvinen vedonnee kohtelustaan urheilun oikeusturvalautakuntaan, joka tutkii, noudattiko Olympiakomitea kriteeristöään oikeudenmukaisesti Nacra 17 -valinnassaan.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö oli esityksessään järjestön hallitukselle löytänyt gastien välille urheilullisen eron – mutta tavalla, jota asiantuntija Järvi ei hyväksy.

– Kyseisessä vertailussa etu on Jannen puolella, eikä edes kovin niukasti. Ainakin jos Olympiakomitean valintakriteereitä lukee.

Järven mukaan Järvisen Nacra-projekti on edustanut suomalaisittain harvinaista ilmiötä olympiamuotoisessa yksilöurheilussa.

– Janne on rahoittajana palkannut avuksi loistavan valmentajan, tanskalaisen olympiamitalistin Allan Nörregaardin, selkäänsä hoitamaan parhaat fysiot ja muut tukihenkilöt. Tällaista ammattimaisuuden astetta Suomessa harvoin näkee. Ja sitten joku tulee ja hajottaa tiimin 4,5 vuoden panostusten jälkeen.

Järvi kertoo saaneensa Järvisen hankkeesta todella paljon palautetta kansainväliseltä purjehtijayhteisöltä.

– Janne katseli päälle nelikymppisenä ilman merkittävää kilpapurjehdustaustaa tv:stä Rion olympiakisojen Nacra-luokkaa ja syttyi todettuaan, että fyysisenä pidetyn luokan toinen voittaja oli 54-vuotias argentiinalainen Santiago Lange. Hän tavoittelee nyt lähes kuusikymppisenä toista kultaansa Tokiossa. Eli se Jannen iästä (45). Ulkomaalaiset kaverini ovat olleet tarinasta erittäin inspiroituneita.

Viestit aiheesta ovat Järven mukaan kuitenkin käsitelleet urheilu-, eivät Katiska-asioita.

– En tiedä, miten laajasti kyseinen asia on saanut huomiota ulkomaisissa lajipiireissä.