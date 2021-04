Olympiapaikan menettänyt Janne Järvinen vuoti vetoomuksen julkisuuteen – olympiapomo kommentoi taustaa: ”Kuusinumeroinen summa”

Olympiaregattaan valitut vetosivat huumetuomion saaneen Janne Järvisen valinnan puolesta. Mika Lehtimäki puolustaa valintaa ja oudoksuu julkisuuspeliä.

Purjehduksen Nacra 17 -luokan tiistaista olympiavalintaesitystä valmistellut Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö sai maanantaina yllättävän yhteydenoton.

Sekaveneluokan naiskippari Sinem Kurtbay ja gasti Akseli Keskinen vetosivat vahvasti sen puolesta, että Enoshiman olympiaregattaan valittaisiin Katiska-huumerikosvyyhdistä äskettäin 2,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion saanut Janne Järvinen Keskisen sijasta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV Urheilu.

Järvinen on riitauttanut tuomionsa hovioikeuteen eli tuomiolta puuttuu lainvoima.

Vetoomus noteerattiin, mutta huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki esitti tiistaina illalla Olympiakomitean hallitukselle Keskisen valintaa Kurtbayn gastiksi ja ehdotus hyväksyttiin.

Lehtimäki kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomille ymmärtävänsä Kurtbayta ja Keskistä.

– Monivuotisen ja yhdestä lompakosta rahoitetun projektin aikana syntyy paljon lojaliteettia. Vetoomus ei muuta päätöstä. Enoshimaan on urheilullisin perustein valittu pari Kurtbay-Keskinen, ja se on pysyvä asiaintila. Järviselle on annettava tunnustusta siitä, että tämä Nacra-projekti on ollut erittäin kunnianhimoinen ja ammattitaitoinen. Hän on varmasti käyttänyt siihen omaa rahaansa kuusinumeroisen summan, jonka ensimmäistä numeroa en osaa arvioida.

Olympiapomo totesi myös, että vetoomuksesta huolimatta Kurtbay-Keskiseltä on varmistettu, lähteekö duo motivoituneena Japaniin edustamaan Suomea.

– Vastaus oli ehdoton kyllä.

Lehtimäki myönsi hieman oudoksuvansa sitä, että Järvinen toi alun perin valintavastaavien sisäiseen käyttöön tarkoitetun vetoomuksen julkisuuteen.

– Toivottavasti hän oli Kurtbaylta ja Keskiseltä kysynyt, onko julkistus näillekin ok.

Lehtimäki ei tiedä, salliiko Järvinen valittujen urheilijoiden käyttää olympiakisoissa hänen omistamaansa venettä, joka on jo merikontissa matkalla Japaniin. Järvinen on myös todennut vievänsä asiansa urheilun oikeusturvalautakuntaan, jos ei tule valituksi. Valitusaika on kuukausi.

– Kurtbay-Keskiselle taataan kaikissa skenaariossa kisaregattaan kilpailukykyinen kalusto. Järvisen mahdollisesta valituksesta en tiedä tällä hetkellä mitään.

Lehtimäki tyrmäsi Järvisen MTV Urheilulle esittämän näkemyksen, jonka mukaan vuoden 2020 MM-regatta (Kurtbay-Keskinen 9:s) olisi painottunut valinnoissa, vaikka etukäteen oli sovittu, ettei sitä huomioida lainkaan.

– Sitä ei valinnassa otettu huomioon. Urheilullisista painotuksista nostan yhdeksi esimerkiksi sen, että Kurtbay-Keskisen menestyminen Japanin vesillä käydyissä globaaleissa kisoissa oli parempaa kuin Kurtbay-Järvisen. Purjehdus on viimeisen päälle olosuhdelaji.

Keskinen tuli projektiin alun perin vuonna 2019 paikkaamaan loukkaantumisesta kärsinyttä Järvistä.