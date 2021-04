Huumetuomion saanutta Janne Järvistä ei valittu Suomen olympiajoukkueeseen

Katiska-vyyhdissä tuomittua Janne Järvistä ei valittu Suomen olympiajoukkueeseen.

Purjehtija Janne Järvistä ei valittu Suomen olympiajoukkueeseen ensi kesän Tokion kisoihin.

Olympiakomitea kertoi olympiavalinnoista keskiviikkona aamupäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Liikemies Janne Järvisen sai huhtikuun 8. päivänä kahden vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen niin sanotussa Katiska-huumevyyhdissä.

Käräjäoikeus katsoi Järvisen syyllistyneen avunantoon törkeässä huumausainerikoksessa ja törkeään rahanpesuun. Vankeustuomio määrättiin ehdottomana.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Järvisen asianajaja Ville Luoto kertoi IS:lle 8. huhtikuuta, että Järvinen aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Sieltä tuomio saa lainvoiman todennäköisesti vasta vuoden 2022 puolella eli Tokion heinä-elokuulle 2021 suunniteltujen olympialaisten jälkeen.

Suomen johtava urheilujuristi Olli Rauste otti kantaa Järvisen olympiavalintatilanteeseen 12. huhtikuuta. Rausteen kanta oli tuolloin se, että Järvistä tulee valinnoissa kohdella kuin ketä tahansa näyttönsä antanutta urheilijaa:

– Koska tuomio ei ole lainvoimainen, Euroopan ihmisoikeussopimus vaatii, että häntä kohdellaan syyttömänä henkilönä.

Rauste myös totesi tuolloin, ettei valintakriteereissä ole sellaista kohtaa, jonka mukaan valinta voitaisiin estää urheilun ulkopuolisten syiden takia.

Järvinen, 45, on kilpaillut purjehduksen Nacra 17 -luokassa yhdessä Sinem Kurtbayn kanssa. Kaksikko saavutti Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin Lanzarotella tänä keväänä järjestetyssä karsintakisassa.

Kurtbayn pariksi olympiaregattaan valittiin Akseli Keskinen. Olympiakomitean hallitus vahvisti huippu-urheiluyksikön tekemän valinnan. Olympianäyttöjä purjehduksen Nacra 17-luokassa olivat antaneet venekunta Kurtbay / Keskinen sekä venekunta Kurtbay / Järvinen.

– Parien urheilulliset näytöt ovat keskenään hyvin tasavahvoja, joten valintapäätöksessä on käytetty kriteereissä mainittua Huippu-urheiluyksikön arviointia ja harkintaa. Harkinnassa on painotettu valintakriteerien kohdan 2 mukaista Akseli Keskisen uran nousujohteista kehitysvaihetta, sekä sitä, että pari Kurtbay / Keskinen on ollut paria Kurtbay / Järvinen parempi silloin, kun on kilpailtu koko maailman tasolla kuten maailmacupin osakilpailuissa, mm. tulevan olympianäyttämön Enoshiman vesillä, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoi.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori puolestaan kertoi tiedotustilaisuudessa, että olympiakomitean hallitus kävi asiasta vakavan keskustelun.

– Syytteet, joista Järvinen on käräjäoikeudessa tuomittu, ovat erittäin vakavia ja jyrkässä ristiriidassa Olympiakomitean arvojen ja urheiluyhteisön eettisten linjausten kanssa, vaikka ne eivät suoraan urheiluun liitykään. On selvää, että Olympiakomitean hallitus olisi joutunut vakavasti pohtimaan voiko Järvistä valita kisoihin, vaikka hän olisi ollut ainoa vaihtoehto. Nyt asia ratkesi puhtaasti urheilullisin kriteerein, Vapaavuori sanoi.

Tokion olympialaisten avajaiset on määrä järjestää 23. heinäkuuta. Kisat oli alunperin määrä pitää kesällä 2020, mutta ne päätettiin siirtää koronaviruspandemian takia.