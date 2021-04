Janne Järvinen ja Sinem Kurtbay hankkivat Suomelle paikan olympialaisiin nacra 17 -luokassa.

Nacra 17 -purjehdusluokassa Suomelle maapaikkaa hankkimassa olleen Janne Järvisen mahdollinen valinta Tokion olympialaisiin pohdituttaa yhä Suomen olympiakomiteassa.

Järvinen sai viime torstaina kahden ja puolen vuoden vankeustuomion niin sanotussa Katiska-huumevyyhdissä.

Kokenut urheilujuristi Olli Rauste kommentoi Ilta-Sanomille, että kun tuomio ei vielä ole lainvoimainen, Euroopan ihmisoikeussopimus vaatii Järvistä kohdeltavan syyttömänä henkilönä.

Vaikka myös hovioikeus ehtisi käsitellä asian ennen Tokion kisoja ja pitäisi Järvisen ehdottoman tuomion voimassa, sekään ei Suomen olympiakomitean sääntöjen mukaan voisi olla valinnan este, sanoo Rauste.

– Valintakriteereissä ei ole sellaista kohtaa, jonka mukaan valinta voitaisiin estää urheilun ulkopuolisten syiden takia. Tästä varmaan Olympiakomitea voi ottaa opiksi, kun se kirjoittaa valintakriteeristöään kohti seuraavia olympiakisoja eli Pekingiä ja Pariisia.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki totesi jo viime viikolla, että ”tämä on helkkarin hankala tapaus”.

Lehtimäki kommentoi nyt, ettei Rausteen näkemys tullut hänelle yllätyksenä.

– Juridinen puoli on ollut tiedossa, ja se on yksiselitteinen. Sitten tässä on myös vahva moraalinen puoli. Ne ovat vastakkaisessa kulmassa.

Kun otetaan huomioon juridinen puoli, voiko Olympiakomitea eettisten syiden takia jättää Järvisen ulos olympialaisista?

– Parempi, että en sano tuohon vielä mitään. Tätä ollaan käyty läpi, mutta se vaatii monipuolista valmistautumista ja selvittelyä. Tietysti yksi sun toinen voi omasta kulmastaan katsoa asiaa.