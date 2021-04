Estääkö vankeustuomio Janne Järvisen kisamatkan ensi kesän olympialaisiin? Näin Mika Lehtimäki kommentoi ”helkkarin hankalaa” tilannetta

Suomen olympiakomitean Mika Lehtimäki pitää vankeustuomion saaneen purjehtija Janne Järvisen tapausta hankalana.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että nyt joudutaan pohtimaan perusteellisesti Suomen olympiajoukkueen arvoja ja vastuullisuutta.

Purjehtija Janne Järvinen sai torstaina kahden ja puolen vuoden vankeustuomion niin sanotussa Katiska-huumevyyhdissä.

Käräjäoikeus katsoi Järvisen syyllistyneen avunantoon törkeässä huumausainerikoksessa ja törkeään rahanpesuun.

– On selvää, että olympiakomitea suhtautuu asiaan todella vakavasti, Lehtimäki sanoi IS:lle pian Järvisen saaman tuomion jälkeen.

Järvinen lunasti maaliskuussa Suomelle purjehduksen maapaikan Tokion olympiakisoihin. Häntä ei ole vielä valittu kisajoukkueeseen, mutta maapaikan lunastaneena häntä on pidetty yleisesti vahvana ehdokkaana kisajoukkueeseen.

– Rehellisesti sanottuna tämä on helkkarin hankala tapaus. On äärimmäisen ikävää, että olympiaurheilijaehdokas on ollut syytettynä tällaisesta, Lehtimäki sanoi.

Hän ei tunne Järvistä henkilökohtaisesti, mutta on luonnollisesti tietoinen tämän urheilusaavutuksista.

Lehtimäki myös muistutti, ettei olympiakomitealla ole mitään osuutta Järvisen oikeusjutussa.

Järvisen saama tuomio ei ole lainvoimainen, mutta silti taivas synkkeni kysymyksistä torstaina.

– Kansainvälisellä olympiakomitealla ei ole säännöissä mitään kohtaa, joka estäisi kisavalinnan. Tässä on kuitenkin muita ulottuvuuksia. Olympiajoukkueessamme arvot ja vastuullisuus ovat todella tärkeitä, Lehtimäki sanoi vakavana.

Suomen olympiakomitea on Järvisen vankeustuomion kohdalla uudessa tilanteessa.

– Varmasti olympiajoukkueessa on ollut urheilijoita, joilla on ollut liikennerikkomuksia, mutta tämä on meille ennakkotapaus.

Vaikuttaako tämä vankeustuomio Järvisen mahdolliseen valintaan eli voidaanko hänet nähdä Suomen olympiajoukkueessa Tokiossa?

– En lähde kommentoimaan tuota, Lehtimäki sanoi.

Kisajoukkue Tokion olympiakisoihin pitää nimetä kesäkuun loppuun mennessä. Itse kisat on määrä kilpailla 23.7.–8.8.2021.