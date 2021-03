Katiska-vyyhdissä raskaista rikoksista syytetty saattaa edustaa Suomea olympialaisissa – tämä on urheilupomojen kanta asiaan

Janne Järviselle vaaditaan vähintään kolmen vuoden mittaista vankeusrangaistusta niin sanotussa Katiska-vyyhdissä.

Purjehtijat Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen varmistivat perjantaina Suomelle neljännen purjehduksen maapaikan Tokion kesäolympialaisiin. Kurtbay ja Järvinen nappasivat Suomelle maapaikan nacra 17 -luokassa Lanzaroten olympiakarsinnoissa.

Nacra 17 -luokka on ainoa olympialuokka, jossa kilpaillaan sekapareina.

Maapaikan voittamisen jälkeen julkisuudessa on herättänyt kiinnostusta etenkin Järvisen tausta. Hän on yksi syytetyistä laajamittaisessa Katiska-huumejutussa. Järviselle vaaditaan vähintään kolmen vuoden mittaista vankeusrangaistusta kahdesta törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Syytteet liittyvät Katiska-jutun toisen pääsyytetyn Janne ”Nacci” Tranbergin toimintaan. Järvisen mukaan Tranberg käytti häntä ystävyyden varjolla hyväkseen rikoksia tehdessään. Järvinen on kiistänyt rikossyytteet.

Lajiliiton eli Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n puheenjohtaja Jan Jansson iloitsee maapaikasta.

Hän ei ota kantaa siihen, voidaanko Järvinen kenties valita Tokion olympialaisiin.

– Hienoa, että maapaikka on saatu. Maapaikan käyttäjän valitsee sitten Olympiakomitea. Toki olemme pohtineet tilannetta ja eilenkin keskustelin asiasta Jani Tanskasen (taito–teholajien lajiryhmävastaava Olympiakomiteassa) kanssa. En osaa ottaa kantaa hänen mahdolliseen valintaansa. Jos hän saa tuomion, niin tilanne pitää punnita tietenkin uudelleen, mutta asia ei ole meidän käsissä, puheenjohtaja Jansson sanoo Ilta-Sanomille.

Samaa sanoo Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Jan Thorström.

– Tällä hetkellä on kaksi erilaista prosessia (urheiluvalinnat ja rikosoikeudellinen). Me emme ole asianosaisia siinä toisessa. Toki olemme tietoisia siitä, mutta vielä ei ole tullut päätöstä eteen. Aloite on seuraavaksi Olympiakomitealla.

Kun Järvinen vangittiin huumevyyhdin purkautuessa alkuvuodesta 2020, hän vetäytyi itse maajoukkueen toiminnasta.

– Aiemmin hänellä ei ehkä tasokaan riittänyt maajoukkueeseen. Nyt hän on sillä tasolla, että kuuluisi sen puolesta maajoukkueeseen, mutta on tehnyt tuon päätöksen, vahvistaa Thorström.

Suomen lajiliitto ei tehnyt varsinaisesti valintaa tai päätöstä, että Järvinen osallistuu olympiapaikan metsästämiseen Lanzaroten regatassa.

Thorström kertoo, että purjehduksessa ei ole lisenssijärjestelmää, vaan periaatteessa kuka tahansa voi kisoihin osallistua. Lajiliitto nimeää urheilijat ainoastaan kerran neljässä vuodessa käytäviin olympialuokkien MM-kisoihin.

Olympiakomitean tukea Nacra 17-luokassa myönnettiin viimeksi parille Kurtbay – Akseli Keskinen. Lanzaroten olympiakarsinnassa Järvinen kuitenkin kilpaili olympiakarsinnassa yhdessä Kurtbayn kanssa.

– Tiimi on katsonut parhaaksi kokoonpanoksi tähän kilpailuun maajoukkueurheilijan ja maajoukkueen ulkopuolisen urheilijan. Urheilutulos osoittaa, että varsin hyvin meni, kommentoi Yle Urheilulle lajipäällikkö Vili Kaijansinkko.

Jan Thorström, näettekö mahdolliseksi, että Janne Järvinen valittaisiin olympialaisiin, kun otetaan huomioon tämä merkittävä rikosoikeudellinen puoli.

– Vaikea vastata. Minun olisi hölmöäkin lähteä arvailemaan. Olisi minulla ehkä oma ajatus tuohon, mutta en lähde astumaan Olympiakomitean varpaille.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.­

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoo, että olympialaisten valintapäiviä on edessä vielä huhti-, touko- ja kesäkuun lopussa. Jossakin noista ilmoitetaan myös purjehduksen edustajat kisoihin.

Näettekö kyseisessä tilanteessa, rikosoikeudellinen prosessi huomioiden, mahdolliseksi, että Järvinen valitaan edustamaan Suomea olympialaisiin?

– Tilanne on tietysti nyt uusi, kun maapaikka on saavutettu. Tiedostamme viranomaisprosessin, mutta hänen lajiliittonsa tai Olympiakomitea eivät ole siinä millään tapaa asianosaisina.

Näettekö moraalista ongelmaa siinä, että henkilö, joka on ollut mukana suuressa huumevyyhdissä ja jolle vaaditaan pitkää vankeusrangaistusta, edustaisi Suomea merkittävässä urheilutapahtumassa?

– Olympiavalintojen osalta en voi lähteä spekuloimaan, useampi valintatilaisuus on vielä tulossa. Kun valintaesityksiä on tulossa, niin sitten käydään huolellista pohdintaa valinnoista.

Otetaanko tämä rikosoikeudellinen tapaus kuitenkin huomioon Järvisen kohdalla, kun valintoja tehdään?

– Kysymyksessä on haastava kokonaisuus, ja kuten sanoin, tuota ei ole vielä mahdollista kommentoida.