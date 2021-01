Olympiavoittaja kertoi vuosien takaisesta raiskauksesta – paljastuksen jälkeen lajiliiton johdossa kävi ovi

Olympiavoittaja Sofia Bekatoroun puheenvuorolla oli laajat seuraamukset.

Kreikkalainen olympiavoittaja, purjehtija Sofia Bekatorou puhui viime viikolla Kreikan kulttuuri- ja urheiluministeriön verkkokonferenssissa, jonka aiheena oli lasten hyvinvointi ja turvallisuus urheilussa.

Bekatoroun puheenvuoro on nostanut kohun ja laajan julkisen keskustelun Kreikassa. 43-vuotias olympiavoittaja väitti, että Kreikan purjehdusliiton korkea-arvoinen jäsen raiskasi hänet vuonna 1998.

Bekatorou oli silloin 21-vuotias. Lajipomo oli kutsunut Bekatoroun mukaan hänet hotellihuoneeseensa keskustelemaan valmistautumisesta Sydneyn olympialaisiin.

Bekatoroun mukaan hän ei antanut suostumusta minkäänlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, kun purjehdusliiton päättäjä lähenteli häntä.

– Sanoin ei ja toistelin etten halua. Hän sanoi, että lopettaisi jos en haluaisi sitä, mutta hän ei tehnyt niin. Ei, vaikka sanoin mitä, Bekatorou kertoi konferenssissa CNN:n mukaan.

Hän kertoi halunneensa kertoa traumaattisesta kokemuksestaan, jotta se kannustaisi nuoria urheilijoita puhumaan suunsa puhtaaksi, mikäli he kohtaavat väkivaltaa tai ahdistelua.

Sofia Bekatorou toimi Kreikan lipunkantajana Rion olympialaisissa 2016.­

Kreikan purjehdusliitto joutui laajan kritiikin kohteeksi, kun se aluksi kuvaili Bekatoroun paljastusta termillä ”epämiellyttävä tapaus”.

Myöhemmin varapuheenjohtaja, jo 1990-luvulla purjehdusliitossa vaikuttanut Aristides Adamopoulos erosi tehtävästään.

Bekatorou ei maininnut raiskaajaansa nimeltä.

Tehtävänsä jättänyt Adamopoulos kommentoi Kreikan olympiakomitean verkkosivuilla, että Bekatoroun syytökset olivat ”vääriä ja herjaavia”. Hän kertoi eronneensa, jotta voisi säästää Kreikan olympiakomitean negatiiviselta julkisuudelta.

Kaksi muuta Kreikan purjehdusliiton jäsentä on eronnut tukeakseen Bekatorouta.

Bekatorou on yksi Kreikan tunnetuimmista urheilijoista. Hän voitti olympiakultaa 2004 Ateenassa 470-jollaluokassa yhdessä parinsa Aimilía Tsoulfán kanssa. Pekingissä 2008 hän saavutti venekuntineensa olympiapronssia.

Paljastuksensa jälkeen urheilija on saanut paljon tukea, ja häntä on kiitelty rohkeudesta. Seurauksena moni muukin kreikkalainen on uskaltautunut kertomaan kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta.

Tapaus on herättänyt keskustelua myös poliittisissa päättäjissä. Muun muassa Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ylisti Bekatorouta.

– Sofia rikkoi rohkeasti pelon ja hiljaisuuden ketjun, pääministeri totesi CNN:n mukaan.

Maanantaina Bekatorou oli Kreikan presidentin Katerina Sakellaropouloun vieraana.

Kreikkalaismediassa on kerrottu Ateenan syyttäjän avanneen Bekatoroun syytöksistä alustavan tutkimuksen maanantaina.