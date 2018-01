Presidentinvaalit 2018

”Paavo on Paavo” – keminmaalaiset kertovat, missä on Väyrysen suosion salaisuus









Neljättä kertaa presidenttiehdokkaana ollut konkaripoliitikkosaa keminmaalaisten mielestä jatkaa uraansa vielä pitkään. Paavo on Paavo, eivätkä häntä hidasta puoluepolitiikan sotkut tai 71 vuoden ikä.– Hän on syntynyt ja kasvanut täällä. Ja hän on kiertänyt Lappia koko poliittisen uransa ajan, pitänyt tupailtoja jokaisessa kylässä, arvioi Väyrysen suosion säilymisen syitä keminmaalainenHänen mukaansa lappilaiset tietävät perusteellisesti Paavon politiikan linjan, joka ei ole muuttunut vuosikymmenien aikana. Aluepolitiikan korostaminen, eurosta irti pääseminen ja EU-kriittisyys ovat pohjoisen ihmisille tärkeintä aiheita.Keminmaan oma poika keräsi kotiseudullaan Lapissa muhkeita äänisaaliita. Suomen väyrysläisin kunta on tietysti Keminmaa, jossa Väyrystä äänesti 25,7 prosenttia uurnilla käyneistä. Keminmaan väki äänesti innokkaammin kuin maassa keskimäärin, sillä äänestysprosentti kohosi 72,2 prosenttiin. Koko maan äänestysprosentti oli 69,9.Kauppareissulla ollutarvelee, että Paavo voisi jo pikkuhiljaa poistua takavasemmalle.– Ei ainakaan enää seuraavissa presidentinvaaleissa tarvitse olla mukana, hän huokaa.Keminmaalaiset nuoreteivät saaneet äänestää vielä menneissä vaaleissa, mutta kuuden vuoden päästä he äänestäisivät mielellään Väyrystä.– Vielä vain mukaan. Hän on mukava ihminen. Olen pelannut koripalloa hänen kanssaan, Iida kertoo.mielestä Paavo on pitänyt pohjoisen ihmisten puolta ja siksi hänen pitäisi vielä jatkaa poliittista uraansa.– Paavo on antanut meille paljon ajattelemisen aihetta. Hänen poliittinen uransa jatkuu niin kauan kun Paavo on Paavo, Toivanen pohtii.Suomen väyrysläisin kylä on Sodankylän Vuotso, jossa Paavo keräsi melkein 40 prosenttia annetuista äänistä. Väyrysen vahvinta kannatusaluetta ovat Vuotson lisäksi Iin Oijärvi, Pellon Konttajärvi, Tornion Arpela ja Kittilän eteläinen äänestysalue, joissa Väyrynen sai yli 30 prosenttia äänistä.Paavon poliittinen ura ei saanut presidentinvaaleista murskaiskua, sillä heti ennakkoäänestystulosten julkistamisen jälkeen Paavo kertoi tähtäävänsä seuraavaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Aiemmin hän on sanonut, että jättää europarlamentin ja siirtyy kevään aikana takaisin kansanedustajaksi, jos ei tule valituksi presidentiksi.