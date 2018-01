Presidentinvaalit 2018

Vaaliuurnilla vilkas päivä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/vaalit

Presidentinvaaleissa on äänestetty tänään vilkkaasti ja ihmisiä on edelleen paljon liikkeellä, kertoo keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna.Jonoja on muodostunut paikoittain, mutta minkäänlaisia häiriöitä keskusvaalilautakunnan tietoon ei ole tullut kello 16 mennessä.Tänä vuonna äänestyspaikkojen esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, Reuna lisää.– Tunnelma on innostuneen odottava, kun kaikki tietysti jännittävät, että mitä vaaleissa käy, hän sanoo.Äänestys päättyy kello 20. Samaan aikaan julkistetaan ennakkoäänten jakauma.Tämänkertaisissa vaaleissa rikottiin presidentinvaaleissa annettujen ennakkoäänten ennätys. Ääniä kertyi yli 1 532 000 kappaletta. Äänestysprosentti oli 36,1.Presidentinvaalien ennakkoäänestys ulkomailla oli myös vilkkaampaa kuin koskaan ennen.