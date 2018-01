Presidentinvaalit 2018

Näin äänestät presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella – 8 kohdan muistilista

Äänestyspaikat aukeavat sunnuntaina kello 9.00 aamulla ja sulkeutuvat kello 20.00. Jos et ole vielä tutustunut ehdokkaisiin tai haluat tarkistaa ehdokkaasi ehdokasnumeron, voit tutustua ehdokkaisiin ehdokasluettelosta http://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2018_1/fi/ehd_listat_kokomaa.htm tai tehdä artikkelin yhteydessä olevan IS:n vaalikoneen https://www.vaalikone.fi/presidentti2018/is/ . Presidentinvaaleista sekä ehdokkaista voi lukea myös täältä https://www.is.fi/aihe/presidentinvaalit-2018/ . Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Ilmoituskorttia et tarvitse mukaan äänestyspaikalle. Omaa äänestyspaikkaa voi kysyä myös vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 tai tarkistaa Väestörekisterikeskuksen verkkopalvelusta https://vrk.navici.com/ . Äänestyspaikalle tulee ottaa mukaan poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus, kuten henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Poliisilaitokselta voi äänestämistä varten hakea maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Mikäli ei itse kykene tekemään äänestysmerkintää, mukaan voi ottaa vaaliavustajan. Vaaliavustajaksi ei voi valita ehdokkaana olevaa henkilöä tai tämän puolisoa, lasta, sisarusta tai vanhempaa. Äänestyspaikoilla on tarvittaessa erityinen vaaliavustaja paikalla. Äänestyspaikalla sinun on näytettävä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle, joka etsii nimesi vaaliluettelosta ja antaa äänestyslipun. Lipun kanssa mennään äänestyskoppiin, jossa on kynä ja seinällä presidentinvaalin ehdokasluettelo. Ehdokasluettelosta voit viimeisen kerran tarkistaa ehdokkaasi numeron. Vaaliuurnasta huolehtiva vaalivirkailija täräyttää leiman ehdokkaan äänestysnumerolla täytetyn äänestyslipun päälle. Tämä jälkeen lippu pudotetaan vaaliuurnaan.

