Presidentinvaalit 2018

Presidentistä äänestetään harmaassa ja sateisessa säässä – vaalipäiväksi varoitus mahdollisesti huonosta ajokelistä

28.1. 4:51

Sadetta tulee sunnuntaina kaikissa olomuodoissa.

Presidentistä äänestetään tänään harmaassa ja sateisessa säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosissa sade tulee kaikissa olomuodoissa ja lämpötila vaihtelee parin plusasteen ja neljän pakkasasteen välillä.



Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pakkasta enimmillään kahdeksan astetta ja paikoin heikkoa lumisadetta. Myös Lapissa saatetaan saada lunta ja pakkasta on enimmillään 20 astetta.



Ilmatieteen laitos on antanut vaalipäiväksi varoituksen mahdollisesti huonosta ajokelistä Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta aina Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan korkeudelle.







