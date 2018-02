Presidentinvaalit 2018

IS arvioi kaikki presidenttitentit ja laski keskiarvot – yksi kuva kertoo tiukasta taistelusta

Katso otsikon alla olevalta videolta presidenttien teemat.

Toisin kuin grafiikassa näytetään, Paavo Väyrynen sijoittui IS-raadin arvioissa toiseksi keskiarvolla 7.





”Oletettu järjestys”

Mitä tapahtui Kyllöselle?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto suoriutui Ilta-Sanomien politiikan toimittajista koostuvan raadin mielestä parhaiten presidentinvaalitenteistä. Niinistö sai seitsemän IS-raadin arvioiman vaalitentin keskiarvoksi kouluarvosanan 7+. Arvosteluasteikko oli 4–10.Neljästä politiikan toimittajasta koostunut IS-raati arvosteli ehdokkaiden suoriutumista seitsemässä eri tentissä 30.10.2017–25.1.2018 välisenä aikana.Raadin arvioissa Niinistön tähtihetki osui heti avaustenttiin 30. lokakuuta. Elinkeinoelämän valtuuston Evan järjestämän tentin Niinistö veti raatilaisten mielestä arvosanalla 8-. IS-raati ei antanut tämän korkeampaa arvosanaa kellekään ehdokkaalle enää vaalitenttien aikana.– Yllättävän ärhäkkä haastamaan. Pelasi myös seuramieskortin. Sali nauroi, IS-raatiin kuuluva IS:n politiikan uutistuottaja Hanna Vesala https://www.is.fi/haku/?query=hanna+vesala arvioi tuolloin Niinistön suoritusta.Jos grafiikka ei näy, voit katsoa sen tästä https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25283030vaalitenttien-arvosanat.png Toiseksi kokonaisarvosanoissa tuli Paavo Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrynen (valitsijamiesyhdistys) arvosanalla 7. Väyrynen suoriutui IS-raadin mielestä parhaiten Sanomatalon tentistä 23. tammikuuta.Kokonaisarvosanoissa kolmanneksi tuli viime vaalien yllättäjä, tuolloin toiselle kierrokselle noussut vihreiden Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto arvosanalla 7-. Haavisto suoritti kohtuullisen tasaisesti vaalitentistä toiseen. Korkeimman arvosanansa 7+ hän sai viimeisestä Ylen vaalitentistä torstaina.– Viimeisessä tentissä Haavisto löysi itsensä. Muistutti jopa kuuden vuoden takaista ihmettä. Punnittua puhetta, arvioi IS:n toimituspäällikkö Timo Paunonen https://www.is.fi/haku/?query=timo+paunonen Haaviston kanssa kolmannelle sijalle samalla arvosanalla, mutta hieman pienemmillä kokonaispisteillä sijoittui Matti Vanhanen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhanen (kesk).– Värikäs kravatti innosti ennen näkemättömään kiitoon. Vanhaseksi kuin hurmeinen laama, erikoistoimittaja Seppo Varjus https://www.is.fi/haku/?query=seppo+varjus kuvaili Vanhasen esiintymistä Sanomatalon tentissä.IS-raadin listauksessa perässä tulivat Rkp:n ehdokas Nils Torvalds https://www.is.fi/haku/?query=nils+torvalds (6), demarien Tuula Haatainen https://www.is.fi/haku/?query=tuula+haatainen (6), perussuomalaisten Laura Huhtasaari https://www.is.fi/haku/?query=laura+huhtasaari (6-) ja vasemmistoliiton Merja Kyllönen https://www.is.fi/haku/?query=merja+kyllonen (6-).Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala https://www.is.fi/haku/?query=timo+haapala pitää järjestystä oletettuna. Hän huomauttaa, että kokonaisarvosanat jäivät yllättävän pieniksi kaikilla ehdokkailla.– Kertoo, että vaalikampanjointi on ollut vetämätöntä. Ei ole ollut laaksoa eikä kukkulaa – eikä suuria yllätyksiä.Haapala huomauttaa, että kokemus näkyi vaalitenteissä. Kärkinelikosta jokaisella on kokemusta presidentinvaaleista. Torvaldsin sijoitusta hän pitää yllätyksenä; rkp:n ehdokkaalla on gallupeissa pienin kannatus, mutta raatilaiset arvostivat hänet viidenneksi.Matti Vanhasta vaivaa Haapalan mukaan karisman puute. Pitkän linjan poliitikon asiaosaaminen on kunnossa, ja sitä raati arvosti.– Vanhanen on ollut totaaliasiantuntija kaikissa tenteissä. Raatilaiset seuraavat työkseen politiikkaa ja arvostavat tietämystä. Mutta kun karisma puuttuu, se näkyy gallupeissa.Haapala sanoo, että Vanhasen heikkoa gallupmenestystä selittää myös omien tuen puute. Keskusta alkoi patistella omiaan Vanhasen taakse vasta tammikuun alkupuolella.– Kepu heräsi tukemaan Vanhasta vasta neljä päivää ennen ennakkoäänestyksen alkua. Melkein puolue kuin puolue on jäänyt näissä vaaleissa taka-alalle. Ne saavat syyttää itseään – puolueita ei äänestetä.Haaviston sijoitusta Haapala pitää yllättävänkin korkeana. Kuuden vuoden takaista Haavistoa ei hänen mukaansa ole nähty.– Epätyypilliseen tapaan Haavisto pomppasi populismin saralle aktiivimallia kommentoidessaan.Muista ehdokkaista Haapala nostaa esille vasemmiston Merja Kyllösen, joka aloitti tentit hyvin. Paasikivi-seuran, UKK-seuran, Suomen YK-liiton ja Ilta-Sanomien 13.11.2017 järjestämässä vaalitentissä Kyllönen sai IS-raadilta arvosanaksi seitsemän. Vain Niinistö suoriutui tentistä IS-raadin mielestä paremmin. Mutta mitä sitten tapahtui? Haapala kysyy.– Kyllönen aloitti hyvin. Tässä on herännyt epäilys, että kampanjaan on otettu konsultti, joka vei kainuulaisen aitouden ja verbaalisen esiintymiskyvyn ja teki enemmän hallaa. Jos joku on Kyllöstä neuvonut, neuvoi väärään suuntaan.Haatainen on puolestaan nostanut Haapalan mukaan osakkeita sen jälkeen, kun aktiivimalli nousi kuumaksi puheenaiheeksi.– Sosiaalipoliitikkona Haatainen pääsi oikeille jäljille. Mutta sisäpolitiikka ja aktiivimalli eivät kuulu presidentin tehtäviin.

Millainen kokonaiskuva tenteistä kaikkineen jäi?

– Kehotan mediaakin pohtimaan, onko tenttejä jo liikaa. Laskujeni mukaan näissä vaaleissa järjestettiin 13 yhteistenttiä. Ehdokkaita ovat tentanneet paitsi media, syksyllä myös järjestöt. Väistämättä se vie mielenkiintoa, kun samaa Natoa ja muita teemoja on jo pyöritelty lokakuusta lähtien.

Toisin kuin jutussa alun perin väitettiin, Paavo Väyrynen suoriutui Ilta-Sanomien politiikan toimittajien mielestä toiseksi parhaiten eikä neljänneksi parhaiten presidentinvaalitenteistä. Laskuvirheen vuoksi Väyrynen oli sijoitettu alun perin väärin keskiarvotaulukossa. Väyrysen keskiarvo tenteistä on 6,875, joka pyöristyy arvosanaksi 7. Juttua on muokattu kauttaaltaan.Jutussa myös väitettiin, että keskustan ehdokas Matti Vanhanen suoriutui parhaiten Sanomatalossa 23. tammikuuta järjestetyssä vaalitentissä. Todellisuudessa Paavo Väyrynen suoriutui IS-raadin mielestä parhaiten arvosanalla 7,5.