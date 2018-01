Presidentinvaalit 2018

Tunnistatko presidenttiehdokkaat omakuvista?

Pyysimme presidenttiehdokkaita piirtämään itsensä. Tunnistatko, kuka on kuka?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2>Tunnistatko presidenttiehdokkaat omakuvista?</h2><p><p>Pyysimme presidenttiehdokkaita piirtämään itsensä. Tunnistatko, kuka on kuka?</p></p></section><section><h2>1/8</h2></section><section><h3>2/8</h3></section><section><h3>3/8</h3></section><section><h3>4/8</h3></section><section><h3>5/8</h3></section><section><h3>6/8</h3></section><section><h3>7/8</h3></section><section><h3>8/8</h3></section><section><h2>Ai mitkä vaalit?</h2><p><p>Hyvä yritys, mutta ihan maaliin asti ei selvitty. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Kukas näistä on istuva presidentti?</h3><p><p>Vahva avaus! Osa ehdokkaista vaikuttaa vielä vähän vierailta. Otetaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Nämähän ovat kuin passikuvia...</h3><p><p>Hienoa! Vaalimainokset on selvästi silmäilty läpi. Saadaanko vielä puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Olet politiikan konkari</h3><p><p>Tunnet puoluekentän kuin omat taskusi. Olisiko aika asettua itse ehdolle?</p></p></section>