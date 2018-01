Presidentinvaalit 2018

15 ihan tavallista kysymystä paljastaa yllättävän paljon presidenttiehdokkaista

Presidenttiehdokkaat

Vastaukset ja reaktiot kaikkiin 15 kysymykseen löytyvät alla olevilta vidoilta.

Voit testata IS:n testillä, kuka presidenttiehdokas sinä olet. Testin löydät täältä. https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005534348.html

Niinistöä moititaan ja kehutaan samasta asiasta

Haavisto olisi jääkarhu

Väyrynen kääntää itsepäisyyden hyveeksi

Huhtasaari eristäytyisi metsään

Haatainen oli onnellisin telttaillessaan häämatkalla

Kyllönen samaistuu historian henkilöistä mummoonsa

Vanhasen pöydällä oleva kirja uhkaa jäädä kesken

Torvaldsin ylellisyys on lasi punaviiniä illalla