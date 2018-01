Presidentinvaalit 2018

3270 ääntä tulossa Saksasta Suomeen presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella

Saksassa saattoi äänestää kuudella paikkakunnalla, joita olivat Berliini, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hampuri, München ja Stuttgart.

