Presidentinvaalit 2018

Yli miljoona ihmistä on jo äänestänyt presidentinvaaleissa

Yli miljoona ihmistä on jo äänestänyt presidentinvaaleissa

21.1. 16:51

Äänestysprosentti on noussut nyt 24 prosenttiin.

Presidentinvaalien ennakkoäänestyksessä on iltapäivään mennessä kertynyt jo yli miljoona ääntä.



Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan ääniä oli ensimmäisen kierroksen äänestyksessä kertynyt lähes 1 020 000.



Äänestysprosentti on noussut 24 prosenttiin. Äänestämässä on tämän päivän aikana käynyt hiukan yli 100 000 äänioikeutettua.