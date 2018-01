Niinistön mielestä hänen ylivoimansa ei ole ongelma suomalaiselle demokratialle – tyrmää huolet: ”Minusta se on käsittämätöntä”

Presidentinvaalit 2018

Sauli Niinistö, oletteko pettynyt, jos vaali ei ole yhdellä kierroksella ohi?

– En. Toivon, että minut jollain kierroksella valitaan.

Jotkut ovat olleet huolestuneita siitä, että ylivoimanne ei ole demokratian kannalta hyväksi. Pitäisikö tästä olla huolissaan?

– En ymmärrä sitä kritiikkiä ollenkaan. Että demokratiassa ollaan sitä mieltä, että ihmisten mielipide on epädemokraattinen? Minusta se on käsittämätöntä.

Olette sanonut, että Ruotsin Nato-jäsenyys pistäisi Suomenkin miettimään asioita uusiksi. Onko kuitenkin niin, että ette katso sen välttämättä pakottavan Suomea jäsenyyttä hakemaan?

– Haluan torjua, että automatiikkana liityttäisiin vain sen takia, että Ruotsikin liittyy. Mutta tulee siinä esiin tällaisia asioita, olosuhdeasioita. Yksi on, että kuinka nykyinen syvä turvallisuusyhteistyömme Ruotsin kanssa käy. Jos Ruotsi on Naton jäsen, voi helposti muodostua esteitä. Toinen on, että olemme nyt Ruotsin kanssa kehittyneitä kumppanimaita Natolle. Jos jäämme yksin siihen, niin vieläkö sellainen kuin kehittynyt kumppanuus jatkuu? Kolmas tekijä mikä pitää osata arvioida on, miten Venäjä näkee tilanteen, jos pohjoiseen aukeaa Suomen läpi maayhteys Natoon. Aiheuttaako se silloin sotilaallisia satsauksia? Nostaako se jännitettä?– Jos maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Kristersson https://www.is.fi/haku/?query=kristersson sanoo Ruotsin jäsenyydestä, että kymmenen vuoden kuluessa, siinä on aika pitkä aikajänne. Jos sosiaalidemokraatit sanovat kovin kielteisesti, en näe sitä ollenkaan akuuttina tilanteena. Mutta myönnän, se vaikuttaa meidän kokonaisharkintaamme.

Olette sanonut myös, että jos Venäjä alkaisi pitää koko länttä ja siis myös Suomea vihollisena, sekin muuttaisi tilannetta Nato-jäsenyyden suhteen. Presidenttikaudellanne esimerkiksi harjoitusyhteistyötä Yhdysvaltain kanssa on lisätty. Eikö tällainen juuri saa Venäjää ajattelemaan, että Suomi voisi olla vihollinen?

– Sellaista ei ole kuulunut. Putinin https://www.is.fi/haku/?query=putinin viimeisimmät lausunnot ovat, että meillä on erinomaisen hyvät ja välittömät suhteet. Sotilaspuolella venäläiset ovat kyllä jo reagoineet. Sitä sattui jo 2012. Olin juuri tullut virkaan, kun Venäjän puolustusvoimien komentaja Makarov https://www.is.fi/haku/?query=makarov oli Suomessa ja piti samanlaisen puheenvuoron kuin yleisesikunnan päällikkö Gerasimov https://www.is.fi/haku/?query=gerasimov nyt. Jouduin aika suoraviivaisesti kertomaan siitä mikä meidän linja on. Ei se ole siitä muuttunut. Venäläisillä on tarkkaan tiedossaan, miten Suomi ajattelee. Siihen ei ole tullut viholliskuvan osoitusta.

Tiedostusvälineissä on väitetty, että viime vuotisessa Zapad-harjoituksessa olisi harjoiteltu iskuja myös Suomeen.

– Suomalainen arvio oli toisenlainen kuin saksalainen. Jos oikein ymmärsin Bildissä olleen jutun, jossa tämä virolainen sotilas sitä reposteli, siinä oli lause, että Yhdysvallat oli tuonut joukkoja Helsingin Seutulaan ja Ruotsiin. Jos näin on, en yhtään epäile, että Venäjä maalittaa.

Eli ei kannattaisi kriisitilanteessa ottaa yhdysvaltalaisia joukkoja Suomeen tai Ruotsiin?





– Niin. Ne maalitetaan.

Presidentinvaalikeskustelussa on noussut esille myös aktiivimalli, jonka perusteita olette ymmärtääkseni pitänyt hyvänä. Miksi näin?

– Meillä on kohtaanto-ongelma. On työttömyyttä ja on työvoimapulaa. Se on jotenkin vähän kestämätön tilanne. Aktiivimallissa ihmistä yritetään aktivoida, ja on selvää, että ei voida pakottaa, että sinun on saatava töitä, jos ei ole töitä. Työvoimapalvelu on toisena elementtinä, jolla voi osoittaa aktiivisuuden ja välttää kielteisen seurauksen. Kuitenkin eduskunta on hyväksynyt lausuman, että hallituksen on seurattava tilannetta, ettei kukaan joudu kielteiseen seuraamukseen sen takia, että työvoimapalveluita ei ollut saatavilla. Nythän näihin näytetään panostettavan lisää rahaa.

Kuuluuko tämä asia presidentinvaalin keskusteluun? Toimivaltuuksiinhan se ei selvästi kuulu.

– Tietysti ei kuulu toimivaltaan. Ymmärrän, että se on nostettu esiin. Sitä on vaikeampi ymmärtää tässä ja aiemmin muutamassa muussa yhteydessä, että kylvetään sellaista käsitystä, että presidentti on ylin päätöksentekijä näissä ongelmissa.– En muista että presidentin perään olisi aiemmin huudeltu, että vahvistit lait.

Tuleeko tällaisesta luulosta esimerkiksi vaalikentällä kiusallisia tilanteita.

– Tietyllä tavalla. Esimerkiksi semmoiset puheet, että presidentinhän pitäisi se laki kumota. Tämmöistä kansan suussa liikkuu. Ihan vilpittömästi ajattelevat ihmiset, kun näkevät muutaman kerran toistuvan, mieleen tulee, että miksi presidentti ei tässä asiassa tee jotain. Se on, ei nyt tuhoisaa, mutta nakertaa mielestäni demokratiaa.

Alexander Stubb menetti toissa kesänä paikkansa kokoomuksen johdossa. Jotkut näkivät teidät tämän operaation takana.

– Se on puuta heinää. Yritin pysyä siitä hyvin hyvin etäällä, joskin tiesin tyytymättömyydestä kokoomuksessa. Mutta en lähde operoimaan tuollaisiin hommiin.

Kumpi on parempi puheenjohtaja: Orpo vai Stubb?

– Jos sallitaan, en pane arvojärjestykseen.

Täytätte 70 vuotta ja olette tulossa isäksi. Eikö pelota, että presidentin tehtävä kävisi voimille?

– Vauhtia riittää. Mietin juuri, että olen ollut kymmenen vuotta tehtävissä, joissa olen ollut koko ajan näkyvissä, puhemiehenä ja presidenttinä. En ole päivääkään ollut poissa tehtävistäni sairauden tai jonkun muun syyn vuoksi. Olen kiitollinen, että olen pärjännyt ja se rohkaisee uskomaan myös seuraavaan kuuteen vuoteen.