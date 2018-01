Presidentinvaalit 2018

Ennakkoäänestys jatkuu vilkkaana, useampi kuin joka viides on jo äänestänyt

20.1. 18:12

Presidentinvaaleissa on annettu jo yli 900 000 ääntä.

Viikonlopun ennakkoäänestys on sujunut hiukan hitaammin kuin arkipäivinä. Tänään äänensä on käynyt antamassa lähes 140 000 ihmistä.



Äänestysvilkkaus on nyt noussut jo 21,6 prosenttiin. Tahti on ollut vilkkaampi kuin viime presidentinvaaleissa, sillä silloin lauantain ennakkoäänestyspäivän jälkeen oltiin 18 prosentissa.



Kaikkiaan presidentinvaaleissa on tähän mennessä annettu yli 915 000 ääntä.