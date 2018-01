Presidentinvaalit 2018

Kommentti: Toinen kierros sulattaisi kummasti Sauli Niinistön myyttiä – närkästystä luvassa?

Reilu

viikko ennen vaalipäivää se tapahtui. Ilmestyi ensin yksi, sitten toinen kannatuskysely pitkän tauon jälkeen. Niissä molemmissa presidenttiehdokas ja presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto (valitsijayhdistys) laskettelee alamäkeä. Toisessa loivemmin, toisessa roimemmin.Samaan aikaan herkkänä närkästyjänä tunnettua Niinistöä on alkanut närästää. Haastajien pontevoitunut kritiikki alkaa purra, ja se näkyi myös ISTV:n vaaligrillissä. Niinistö vastasi grillissä muiden ehdokkaiden tapaan viiteentoista kysymykseen sanalla tai maksimissaan lauseella. Kysymyksistä kaksi paljasti tyynen pinnan alla tapahtuvan kuplinnan, vaikka vastaukset vähän Niinistöä itseäänkin naurattivat.

Mistä teitä moititaan?

– Kampanjasta päätellen kaikesta.

Mistä teitä kehutaan?

Valmis viimeiseen taistoon

Haastajilla vain 32 prosenttia