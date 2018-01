Presidentinvaalit 2018

Laura Huhtasaari graduunsa kohdistuvista epäilyistä: ”Härskiä peliä, niin härskiä peliä”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esiselvitys vaalien jälkeen

Videolla nähdään Laura Huhtasaari ISTV:n Vaaligrillissä.