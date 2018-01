Presidentinvaalit 2018

Kommentti: Kakkoskierrosta ei tule – mutta rynniikö Väyrynen jo Haavistonkin ohi?

HS:n luvuilla Niinistön valinta on selvä. Jännitysnäytelmä on syntymässä siitä, kuka on kakkonen.

Sipilä sitoi asemansa Vanhasen kannatukseen