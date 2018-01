Presidentinvaalit 2018

Katso koko vaaligrilli – Niinistö tyrmäsi Väyrysen väitteet salaisesta Nato-agendasta: ”Mahdottomuus”

Presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto (valitsijayhdistys) vastasi ISTV:n vaaligrillissä presidenttiehdokkaiden häntä vastaan esittämiin syytöksiin. Merja Kyllönen https://www.is.fi/haku/?query=merja+kyllonen (vas) on toistuvasti väittänyt, että Suomi jäi ulos YK:n ydinkieltosopimuksesta Naton pelossa.– Suomen nimi jäi pois, koska pelättiin liikaa Naton ajatuksia, mielipiteitä. Seurattiin sitä, että Suomi ei sulje ovea Naton leiristä pois sen takia, Kyllönen sanoi pari viikkoa sitten kampanjatilaisuudessa Helsingissä.Presidenttiehdokas Tuula Haatainen https://www.is.fi/haku/?query=tuula+haatainen (sd) komppasi häntä vierestä Koko-teatterissa. Niinistö tyrmäsi väitteen Nato-painostuksesta vaaligrillissä.– Suomen linja oli selvillä jo ennen kuin näitä kommentteja on kuulunut. Silloin ei minun mielestäni ollut minkäänkään näköistä käsitystäkään siitä, että tuollaisia kommentteja alkaisi tulla. Nämä ovat kaikki jälkimaininkeja siinä mielessä, Niinistö sanoi.Niinistö viittasi Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin https://www.is.fi/haku/?query=jens+stoltenbergin lausuntoon, jonka tämä antoi Helsingin Sanomille lokakuussa. Stoltenberg sanoi, että ydinkieltosopimuksen allekirjoittaminen asettaisi rajan Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyölle.– Natoon liittymisen suhteen tämä olisi uusi tekijä, joka huomioitaisiin, Stoltenberg sanoi.Sopimuksen puolesta YK:ssa kesällä äänestänyt Ruotsi on saanut asiasta Naton lisäksi vastaavaa viestiä myös suoraan Yhdysvalloilta. Sopimuksen allekirjoittamisesta onkin tullut Ruotsissa tulikuuma peruna. Valtaosa Nato-maista ei tue sopimusta, jossa ydinasevallat eivät ole mukana. Niinistö muistutti, että Suomi on valinnut olla mukana ydinsulkusopimuksessa, johon ydinasevallatkin kuuluvat.– Meillä on ollut ulkoministeriössä sellainen pitkän ajan traditio, jossa on ajateltu, että on parempi olla siellä, missä ydinasevaltiotkin ovat mukana eli ydinsulkusopimuksessa ja pyrkiä siellä vaikuttamaan.Niinistön mukaan vallitseva linja istuu syvällä ulkoministeriön ajattelussa. Ulkoministeri Timo Soini https://www.is.fi/haku/?query=timo+soini (sin) on kertonut, että Suomen linjasta päätettiin tp-utvassa helmikuussa.Niinistö kommentoi myös presidenttiehdokas Paavo Väyrysen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrysen (valitsijayhdistys) hänestä tiistaina omassa ISTV:n vaaligrillissään https://www.is.fi/presidentinvaalit2018/art-2000005527056.html esittämää kritiikkiä. Väyrynen luonnehti Niinistöä piinkovaksi porvariksi ja federalistiksi, jonka Työväen presidentti -teeman vuoden 2006 presidentinvaaleissa hän leimasi ”feikiksi valeasuksi”.– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän näittenkin vaalien aikana minua luonnehtii. Minä olen vähän pidättäytynyt luonnehtimasta hänen luonnehtimisiaan, Niinistö sanoi.Presidentti nosti itse esiin Väyrysen väitteet siitä, että hän hivuttaisi Suomea jollakin tavalla Natoon ja kutsui niitä ”salakuljetusjutuiksi”.Niinistö on sanonut, että jos Venäjä ryhtyisi näkemään lännen, Suomi ja EU mukaan luettuna samanlaisena vihollisena kuin Naton, olisi Suomen harkittava sotilasliiton jäsenyyttä vakavasti. Näin siksi, että Suomi ei enää siinä tapauksessa voisi pysytellä mahdollisen kriisin ulkopuolella, kuten nyt ilman Nato-jäsenyyttä.Väyrynen syytti ISTV:n vaaligrillissä Niinistöä politiikasta, joka on omiaan luomaan Venäjällä vihamielistä kuvaa.– On Naton isäntämaasopimus, sotaharjoituksia Nato-maiden kanssa ja Suomen pyrkimys muuttaa EU sotilasliitoksi ja Naton eurooppalaiseksi pilariksi. Juuri tässä on Niinistön salainen agenda. Hän ajaa Suomea Natoon, ja ajaa tilannetta hivuttamalla siihen suuntaan, jossa Nato-jäsenyys näyttäytyykin järkevänä ratkaisuna, Väyrynen väittää.Niinistö tyrmäsi Väyrysen ajatuskulun. Niinistö muistutti, että häntä on syytetty presidentinvaalikampanjassa myös siitä, että hän on edellyttänyt kansan kuulemista Nato-kysymyksessä. Niinistö mukaan kansan tahtoa pitäisi mitata kansanäänestyksellä, eikä hän ymmärrä, miten se kävisi yksiin Väyrysen hivutusteorian kanssa.– Minusta siinä on niin paljon näkyvyyttä, että salakuljettaminen on kyllä mahdottomuus, Niinistö sanoi kansanäänestykseen viitaten.Presidenttiehdokas Matti Vanhanen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhanen on nimennyt Afrikan tämän vuosisadan suurimmaksi kysymykseksi. Vanhanen on syyttänyt Niinistöä siitä, että tämä on keskittynyt liiaksi vain Venäjään ja Itämeren tilanteeseen. ISTV kysyi Niinistöltä, kuinka monta hänen matkoistaan on suuntautunut Afrikkaan, jonka ongelmilta Eurooppa ei voi välttyä.– Niin sanoin että yksi. Tai en tainnut sanoa, mutta en näitä nyt matkoissa mittaisi, Niinistö vastasi.Niinistö listasi tavanneensa esimerkiksi YK-viikoilla kahdenvälisten neuvottelujen merkeissä afrikkalaisia johtajia. Suomessa ovat vierailleet Namibian ja Tansanian presidentit.– Eräs näkökulma, jota olen pitänyt esillä on YK:n naisjärjestön ajama naisten aseman parantaminen Afrikassa. Kuulun siinä HeforShe -ryhmään, jossa on kolme–neljä afrikkalaista päämiestä, kymmenkunta kaikkiaan.Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin kielenkäyttö nousi hiljattain otsikoihin, kun hänen raportoitiin kuvailleen muiden muassa köyhiä Afrikan maita ala-arvoisella sanalla lainsäätäjäryhmän kokouksessa.ISTV kysyi Niinistöltä, millaista painoarvoa hän antaa Trumpin Twitterissä hanakasti suoltamista ulko- ja turvallisuuspoliittisista lausunnoista.– Muistaakseni Mika Waltarin https://www.is.fi/haku/?query=mika+waltarin sanonta on: Kokemus toistuu, tunne kuluu. Eli kun niihin aletaan pikkuhiljaa tottua, niin ne eivät enää samalla tavalla vaikuta.

Otatteko te ne niin, että ne kuvaavat sinällään Yhdysvaltojen politiikka?

– Ei sillä tavalla. Minusta ne on rakennetukin niin, että hän puhuu aika paljon omasta sisäisestä tuntemuksestaan ennemmin kuin siitä, että Yhdysvallat tulisi niiden mukaisesti tekemään. Hän käyttää minä-muotoa aika paljon.

Mitähän tapahtuisi, jos te ryhtyisitte tviittaamaan samalla tavalla?

– Minäkö? Onneksi minulla on aika kankeat sormet.